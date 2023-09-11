ООН виплатить нову допомогу українцям: скільки та кому заплатять

Нова програма від ООН у Миколаєві триватиме приблизно чотири місяці, за цей час українцям щомісяця виплачуватимуть по 1,5 тисячі гривень.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) спільно з Миколаївської міськрадою готують нову програму, в межах якої деякі жителі міста отримуватимуть фінансову допомогу. Проєкт має запрацювати цього тижня — з 11-17 вересня, повідомили в пресслужбі міської ради.

Грошова програма, яку підтримуватиме ООН, триватиме приблизно чотири місяці.

"Зареєстрованим громадянам виплачуватимуть 1,5 тисячі гривень щомісяця на кожного члена сім'ї", — йдеться в повідомленні.

Віцемер Анатолій Петров розповів, що виплати надаватимуть соціально незахищеним категоріям населення, включаючи багатодітні та малозабезпечені сім'ї.

Прийом документів триватиме в міських територіальних центрах соціального обслуговування.

"Детальну інформацію про категорії громадян, які можуть подати заявку, перелік необхідних документів і місця реєстрації можна буде знайти на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради й сторінках мерії в соціальних мережах", — ідеться в повідомленні.

Виплати ООН пенсіонерам

Грошову допомогу з початку вересня надають громадянам України, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (які є в переліку, визначеному урядом) і отримують пенсійні виплати, що менші за 3 тисячі гривень. Також гроші перерахують тим пенсіонерам, у яких не було інших грошових допомог із 1 березня 2023 року. Наприклад:

допомоги на проживання для ВПО;

фінансової підтримки від міжнародних організацій.

Ті пенсіонери, які підпадають під ці умови, протягом чотирьох місяців отримуватимуть суму, якої не вистачає до 3 тисяч гривень пенсії. Мінімальний розмір виплати — 100 грн. Гроші нараховують відповідно до наявної в державних реєстрах інформації про пенсіонерів.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що благодійний фонд "Право на захист" надає фінансову допомогу ВПО та постраждалим від війни українцям, які живуть у Сумах. Відомо, що протягом трьох місяців громадянам нараховуватимуть по 2220 гривень на людину. Тобто загалом українська родина зможе отримати 6660 грн.

Також нагадаємо, що з серпня в Україні діють нові дати виплат на проживання ВПО — тепер гроші нараховуватимуть трохи пізніше.