Без світла за графіком: у Міненерго відповіли, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня

У медіа інформували, що вже у жовтні почнуть відключати електроенергію. У Міністерстві енергетики пояснили, що розробили графіки через досвід несправедливого розподілу світла минулої зими.

У ЗМІ поширили неправдиві дані про введення відключень світла за графіками вже з 1 жовтня. Про це 12 вересня попередили у Міністерстві енергетики України.

"Наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів", — завірили у Міненерго.

Пресслужба зазначила, що виробленої електростанціями енергії нині достатньо. Більш того, вдень в Україні спостерігається профіцит потужностей.

"А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", — підкреслили у міністерстві.

У публікації пояснили, що відключення можливі у разі, якщо під час обстрілів ЗС РФ буде пошкоджена енергетична інфраструктура.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання", — додали у Міненерго.

Публікація Міненерго від 12 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомляли, що з 1 жовтня в Україні запровадять графіки відключень світла. Зокрема, у Полтавській області нібито вже підготували шість черг, а на Львівщині запланували відключати світло на максимум чотири години на добу.

23 серпня під час сесії Львівської міської ради мер Андрій Садовий заявив, що місто має бути готове до блекауту на місяць-два. З його слів, ситуація "надзвичайно складна".