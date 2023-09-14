США призначать спецпредставника з питань відновлення економіки України, – ЗМІ

64-річна Пенні Пріцкер сприятиме заохоченню інвестиційної стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні кошти з інших країн.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив призначити спеціального представника із питань відновлення економіки України. Посаду обійматиме колишня голова Міністерства торгівлі Пенні Пріцкер, інформує The New York Times.

Нова посада свідчить, що адміністрація нібито занепокоєна економічним виживанням України у тривалій перспективі з урахуванням війни з Росією. У своїй заяві Байден зазначив, що Пріцкер працюватиме разом із представниками українського уряду, союзниками та міжнародними фінансовими інститутами, а також приватним сектором.

Високопоставлений представник адміністрації, прізвище якого не називають, заявив, що призначення ще не було офіційним, а 64-річна чиновниця сприятиме заохоченню інвестиційної стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні кошти з інших країн.

Вона планує найближчими тижнями відвідати Україну, щоб оцінити стан її економіки та зустрітися з політичними та діловими лідерами. Білий дім має намір оголосити стосовно призначення Пріцкер у четвер. Посадовиця працюватиме в Держдепартаменті, підпорядковуючись керівнику відомства Ентоні Блінкену.

Хто така Пенні Пріцкер

Пенні Сью Пріцкер – американська підприємиця та громадська діячка. Працювала на посаді міністра торгівлі США у період з 26 червня 2013 до 20 січня 2017. У 2009 році журнал Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі.

Нагадаємо, 17 липня спецпредстанвик США Курт Волкер заявив, що Україна на саміті у Вашингтоні, який відбудеться у наступному році, може отримати своє запрошення до НАТО. З його слів, наразі у світу немає повного розуміння того, що українці б'ються не тільки за себе, а й за всю Європу.