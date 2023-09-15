Українцям доступні нові виплати: хто може отримати

Щоб отримати благодійні виплати, українцям потрібно буде пройти опитування і заповнити спеціальну анкету.

Повномасштабна війна залишила багатьох українців без житла і роботи. Втративши дах і роботу, люди були змушені переїжджати в нові регіони та навіть країни. Тим часом Спілка робітничих самаритян Німеччини вирішила фінансово підтримати громадян, які в пошуках безпечного місця переїхали до Львівської та Івано-Франківської областей. Про це йдеться на сайті Zayava Info.

Кому виплатять гроші

Фінансову допомогу обіцяють тільки людям з офіційним статусом ВПО. Щоб стати претендентом на виплати, українцям потрібно пройти опитування від організації та заповнити анкету, вказавши персональні дані. На основі отриманої інформації Союз складе перелік домогосподарств, які найбільше потребують підтримки.

Що вказувати в заявці

Там має бути така інформація:

адреса електронної пошти;

фото паспорта, РНОКПП, прописки, довідки ВПО;

повне ім'я та номер телефону;

поточне місце проживання;

стать і дата народження;

скільки людей у сім'ї;

який загальний сукупний дохід сім'ї на місяць.

Зазначимо, що на фінансову допомогу не зможуть претендувати ті громадяни, які вже отримували іншу благодійну допомогу в період з липня по вересень 2023 року.

При цьому українців попередили, що подана анкета ще не гарантує, що виплата буде. У жовтні 2023 року всі анкети ще вивчатимуть, а всіх, хто стане учасником програми, окремо проінформують про деталі. Сума виплат теж поки що невідома.

Нагадаємо, благодійний фонд "Право на захист" почав виплачувати деяким українцям фінансову допомогу в розмірі 6 660 гривень. Ці гроші нараховуватимуть громадянам протягом трьох місяців по 2 220 грн.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй (ООН) планує запустити програму, в рамках якої жителі Миколаєва отримуватимуть по 1,5 тисячі гривень щомісяця. Грошова програма за підтримки ООН триватиме приблизно чотири місяці.

Також нагадаємо, що із серпня в Україні діють нові дати виплат на проживання ВПО — тепер гроші нараховують пізніше, ніж зазвичай.