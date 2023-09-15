Пережити блекаут: українцям пояснили, як правильно підготуватися до відключень світла

Нові масові обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що світло в будинках багатьох українців згасне. Загроза обстрілів залишається високою, тому варто знати, як підготуватися до можливого блекауту.

Українцям знову обіцяють складну зиму оскільки запас міцності в енергосистемі буде меншим після торішніх ракетних обстрілів. Відновити всі об'єкти на 100 відсотків фахівцям не вдасться, тому готуватися до відключень електроенергії споживачам потрібно вже зараз, Звісно, торішній досвід уже навчив багатьох українців, що в умовах війни з Росією потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Проте в прес-службі компанії ДТЕК все ж вирішили нагадати громадянам, як найкраще підготуватися до відключень.

Як підготуватися до можливого блекауту

У ДТЕК не виключають, що російська армія восени та взимку обстрілюватиме енергетичну систему України. Тому важливо, щоб у споживачів під рукою завжди були:

ліхтарики на батарейках;

свічки та сірники;

запасні батарейки;

радіоприймачі на батарейках;

світлодіодні лампи;

повербанки.

Також важливо підготувати:

теплий одяг;

термобілизна;

термоси:

пальник;

запас технічної та питної води;

їжу, яку не потрібно готувати.

Якими товарами потрібно запастися українцям на випадок блекауту Фото: ДТЭК Що допоможе українцям пережити блекаут Фото: ДТЭК

Додамо, що запасаючись їжею, не забувайте, зі скількох людей складається ваша сім'я, оскільки їжі має вистачати на всіх. А в магазині купуйте продукти, які зберігаються довго без холодильника. Наприклад:

хліб (для тривалого зберігання з нього слід зробити сухарі);

хлібці;

цукор;

сіль;

сухе галетне печиво (з начинкою і без);

крупи (кілька кілограмів рису, гречки, вівсянки, пшона, перловки, бобових тощо);

консервацію (огірки, помідори, квашену капусту тощо);

консерви (м'ясні та рибні);

супи та каші швидкого приготування;

вакуумоване в'ялене м'ясо;

згущене молоко.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що в Міненерго відповіли, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня, про які напередодні повідомили ЗМІ в мережі. Українцям пояснили, що графіки розробили заздалегідь через досвід несправедливого розподілу світла минулої зими.

Водночас глава компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький 15 вересня заявив, що електроенергія взимку в українських містах точно буде, якщо ЗС РФ відмовиться від цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетики.