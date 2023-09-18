В Україні грошову допомогу отримуватимуть ще більше переселенців: деталі

Кабмін України вже вивчає питання відновлення виплат ще одній категорії ВПО. Відповідну постанову може бути ухвалено до кінця 2023 року.

Українці, які виїхали за кордон із початком повномасштабної війни, а тепер повертаються додому, зможуть претендувати на державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, уряд планує змінити постанову про можливість відновити виплати ВПО тим, хто їх втратив. Зокрема виплати хочуть зробити доступними для громадян, які повернулися з-за кордону.

На відео з 06:11:22

"Наприклад, людина виїхала з Маріуполя одразу у 2022 році в Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди поверталися і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави", — розповіла Верещук.

Вона зазначила, що це питання буде вирішено до кінця вересня. Водночас чиновниця підкреслила, що наразі відносно невеликій кількості людей скасовують виплати ВПО через порушення правил їх отримання.

"Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1531 перевірку фактичного місця проживання ВПО і як результат цих перевірок — 80% зберегли свої виплати. Тобто тільки близько 300 людям такі виплати не будуть далі виплачувати", — сказала вона.

Кого з переселенців позбавили виплат

З 1 вересня виплачувати допомогу припинили таким категоріям переселенців:

особам, які повернулися на попередні місця проживання (на тимчасово окуповані території або в регіони, де тривають активні бойові дії);

особам, які мають нове місце проживання за кордоном;

особам, які протягом періоду верифікації придбали дороге авто, будинок, іншу одноразову дорогу покупку.

При цьому в Кабміні 5 вересня заявили, що знову повернуть виплати частині переселенців. Усе тому, що деяких ВПО залишили без фінансової допомоги помилково.

Нагадаємо, що деяким ВПО незабаром буде доступна нова фінансова допомога. Так, Спілка робітничих самаритян Німеччини 15 вересня оголосила, що виплати зможуть отримати переселенці, які переїхали до Львівської та Івано-Франківської областей.

Також Організація Об'єднаних Націй (ООН) планує запустити програму, в рамках якої жителі Миколаєва отримуватимуть по 1,5 тисячі гривень щомісяця. Грошова програма за підтримки ООН триватиме приблизно чотири місяці.