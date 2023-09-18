Виплати по 3,1 тисячі гривень до 1 листопада: хто може отримати та куди звертатись

Сума разової допомоги може складати від 450 до 3 100 гривень. Для того, щоб її оформити, необхідно лише завітати в органи Пенсійного фонду або ЦНАП.

Ветерани війни, а також члени сімей загиблих захисників або захисниць та ветеранів можуть отримувати фінансову допомогу від держави. Деталями поділилось Міністерство у справах ветеранів України.

Для отримання виплат є одна умова — відповідний статус має бути набутий до 24 серпня цього року. Для того, щоб отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності, необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду або в Центри надання адміністративних послуг. Зробити це можна до 1 листопада.

"Якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться, будь ласка, до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП", — заявив директор Департаменту соціального захисту Мінветеранів Руслан Приходько.

Якого розміру виплату можна отримати?

У Міністерстві соціальної політики України пояснили, про які розміри виплат йдеться. Отже, ветерани та родичі загиблих захисників можуть отримати від 450 до 3 100 гривень разової допомоги.

А саме, на виплати можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Сума допомоги в цьому випадку залежить від групи інвалідності:

I група — 3 100 гривень;

II група — 2 900 гривень;

III група — 2 700 гривень.

Також можуть отримати:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1 000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною — 3 100 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України — 1 000 гривень;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Нагадаємо, тепер на державну допомогу можуть претендувати ще більше внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Гроші зможуть отримувати навіть, що на початку повномасштабної війни виїхали за кордон.

Журналісти розібрались, як формується пенсія в Україні та за яких умов особа може претендувати на виплати у розмірі понад десять тисяч гривень.