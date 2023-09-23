Волонтерка Дана Ярова: парламент поставив крапку щодо прибутку оборонно-промислового комплексу, - ЗМІ

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України та відома волонтерка Дана Ярова у власній колонці в "Українській правді" розповіла про ситуацію навколо аудиту Держаудитслужби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила "збитками держави".

"Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак, навіть офіційні роз'яснення Міністерства економіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили."

Я була на засіданнях Кабміну. На трьох Комітетах ВРУ. На засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки було прийнято рішення звернутись до Кабміну з вимогою терміново розв'язати проблему. Не вирішили.

Я була змушена звернутись до Давида Арахамії. І дякую йому, що з моменту мого дзвінка до моменту голосування не пройшло й двох діб. 306 голосів "за" постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ. Документ зобов'язує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Таким чином на законодавчому рівні питання прибутку для всіх постачальників Міноборони остаточно врегульовано", — пише Ярова.