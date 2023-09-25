Уперше в історії: Україна пройде зиму без імпорту газу, — "Нафтогаз"

За словами глави НАК Олексія Чернишова, у новому опалювальному сезоні підприємства і побутові споживачі користуватимуться виключно газом українського видобутку.

Опалювальний сезон 2023/2024 Україна пройде без імпорту газу. Це вперше в історії наша країна не купуватиме "блакитне паливо" за кордоном, а використовуватиме газ власного видобутку. Про це заявив 25 вересня голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"У 2023 році "Нафтогаз" зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", — сказав він.

Він також сказав, що на майбутній опалювальний сезон нашій країні вистачить газу, також уряд не переглядатиме тарифи на газ для побутових споживачів.

"Ми абсолютно впевнено дивимося в очікувану зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Тому всім споживачам потрібно просто зайнятися енергоефективними заходами і відповідально поставитися до підготовки. Український видобуток — це наше з вами спільне досягнення", — додав Чернишов.

Скільки газу накопичила Україна на зиму

22 вересня Олексій Чернишов розповідав, що держава хоче накопичити понад 15 мільярдів кубометрів газу для проходження осінньо-зимового періоду. Але закачування палива в підземні сховища все ще триває.

"Ми вже наближаємося до цифри в 15 мільярдів, і я впевнений, що вона буде ще більшою до початку зими. Тому цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму", — підкреслив глава "Нафтогазу".

При цьому, як зазначають експерти, зараз не весь газ у сховищах — український, оскільки деякі обсяги перебувають там у режимі "митного складу" і належать європейським компаніям. Тобто Україна не має права розпоряджатися всім накопиченим газом, про що писав Фокус у своєму матеріалі"Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, у підземних сховищах України є 14,2 млрд кубометрів газу з урахуванням митного складу та шортхолу.

"Тобто, реально у нас є не 14,2 млрд куб, а 12,2 мільярдів, тому що 2 мільярди — це митний склад і шортхол. Це треба враховувати", — розповів він.

Також додамо, що торік сезон відбору газу наша країна розпочала 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття. У рамках минулого опалювального сезону Україна витратила 5,572 млрд кубометрів газу.