До шести днів: експерти назвали міста України, де можливі відключення світла

Українській енергосистемі загрожують російські обстріли та зниження температури до -10 градусів. Система розбалансована і тому можливі тривалі відключення, повідомили експерти.

Росія восени 2022 року завдала 40 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Протягом року ці об'єкти ремонтувались на кошти, які навмисно для цього виділив уряд. Крім того, покращили систему безпеки, наприклад, обклали мішками та наростили ППО. Однак енергосистема і далі досить вразлива до російських ударів. Про блекаути, які можуть статись у низці українських міст, розповіли на порталі Today.

Під загрозою вимикання електроживлення восени 2023 року можуть опинитись регіони в центрі, на сході та на півдні України, зазначив голова Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Деяким регіонам загрожуватимуть блекаути, а деяким — тривали зникнення світла. Якщо буде найгірший сценарій, то блекаут триватиме 5-6 днів, вказують на порталі. Тому рекомендують громадянам запастись акумуляторами теплим одягом, ліхтариками і навіть дровами.

Ще один загрозливий фактор — падіння температури повітря нижче -10 градусів. У такому випадку, навіть якщо не буде обстрілів, енергосистема "балансуватиме на межі".

На думку фахівця, найвища загроза блекаутів є для двох міст — Одеси та Києва.

Тривале вимикання електропостачання можливе в наступних містах:

Житомир,

Запоріжжя,

Кременчук,

Кропивницький.

Також під загрозою регіони, розташовані неподалік від лінії фронту або біля кордону. Зокрема, ідеться про п'ять обласних центрів:

Херсон,

Чернігів,

Харків,

Суми,

Миколаїв.

Зазначимо, якщо позначити перелічені міста та обласні центри на карті, то видно про ризики для половини території України.

Обласні центри, де можливі перебої електропостачання після обстрілів РФ Фото: Google maps

Блекаути в енергетиці: деталі

Про те, що зроблено в галузі енергетики для захисту від обстрілів, розповів виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук. Сахарук зазначив, що Україна витратила на ремонт 3,5 млрд грн. Протягом року вдалось відновити 70% від пошкоджених Росією енергетичних об'єктів (19 з 27). Однак частина не відновлені: ідеться про об'єкти, які росіяни обстрілювали по кілька разів або нищили прямим влучанням.

Для захисту восени 2023 року використовуватимуть кілька методів, зазначав експерт. Зокрема, трансформатори обкладають мішками з піском (бігбеги) та камінням (габіони). Також будують бетонні стіни та накривають антидроновими сітками.

Подібний захист здатен вберегти трансформатор від ураження уламками ракети, яка вибухне поряд. Зокрема, уламки не влучать у місткість з трансформаторною оливою і воно не загориться. Однак від влучання згори це не захистить. У цьому випадку потрібно сподіватись на роботу українського ППО, наголосив Сахарук.

Нагадуємо, 21 вересня ЗС РФ вперше з початку 2023 року атакувала енергетичний об'єкт в Україні. Російська ракети повністю зруйнувала об'єкт на Рівненщині і певний час жителі області не мали електроенергії.

Тим часом в ніч на 25 вересня ворог вдарив по Одесі. Російські ракети певний час петляли над центральними областями, потім розвернулись на південь та влучили по готелю біля Морського порту.