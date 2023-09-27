Уряд виділяє на відновлення житла в Харківській області 1,7 млрд грн, — Синєгубов

За словами голови Харківської ОВА, йдеться про відновлення житлового фонду. Пріоритет буде віддано багатоповерховим будівлям.

Уряд виділяє кошти в розмірі 1,7 млрд гривень на відновлення житла в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації, Олег Синєгубов, під час свого візиту в Ізюм 27 вересня, передає видання "Думки".

Він наголосив, що основну увагу буде приділено відновленню багатоквартирних житлових будинків, оскільки їхнє відновлення можна здійснити більш оперативно. Повністю зруйновані багатоповерхові будівлі будуть відновлюватися в останню чергу.

Олег Синєгубов також зазначив, що наразі вже виділено 1,2 млрд гривень на роботи з відновлення житла в Харківській області, та погоджено проєкти на додаткові 500 млн гривень. Таким чином, область у підсумку отримає 1,7 млрд гривень на відновлення житлового фонду.

"Це відновлення саме житлового фонду. У пріоритеті — багатоповерхівки", — резюмував начальник Харківської ОВА.

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