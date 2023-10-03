Бюджет ЄC: Європарламент схвалив створення Українського фонду на 50 млрд євро

Перегляд кошторису, як зазначили депутати ЄС, має бути сфокусований на численних наслідках російської загарбницької війни проти України, але реалізація ініціативи залежить від позицій окремих країн ЄС.

Депутати Європарламенту більшістю голосів ухвалили резолюцію щодо змін до довгострокового бюджету Євросоюзу до 2027 року та підтримали положення стосовно утворення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро. У пресслужбі законодавчої інстанції повідомили подробиці.

Реалізація ініціативи залежатиме від позицій окремих країн ЄС, зокрема Угорщини. Перегляд бюджету має бути сфокусований на численних наслідках російської загарбницької війни проти України. Стосується це й зміцнення відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС, а також надання з боку Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

Відповідні поправки щодо багаторічної фінансової програми на період з 2021 по 2027 роки були схвалені 393 голосами проти 136. Ще 92 євродепутати утрималися.

Йдеться про те, що після пропозиції Європейської комісії, депутати Європарламенту схвалили додаткові 10 мільярдів євро на 2024-2027 роки, на додаток до 65,8 мільярда євро, які пропонувалися Комісією. Ці кошти планують спрямувати для стимулювання таких галузей, як міграція, зовнішні виклики, стратегічна автономія ЄС і посилення можливостей спільноти реагувати на кризи.

Співдоповідач Ян Ольбріхт пояснив, що метою було переглянути багаторічний бюджет. Депутатам наче вдалося зберегти пропозицію комплексною та реалістичною.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Європарламент ухвалив закон, який стимулює оборонні закупівлі для України та Молдови. Депутати ЄП проголосували за зміцнення оборонної промисловості Євросоюзу шляхом здійснення спільних закупівель. Цей фінансово-правовий інструмент дасть змогу розширити підтримку України та Молдови.