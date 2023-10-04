Товари на мільйони доларів: уряд Канади дозволяв обходити санкції проти РФ, — ЗМІ

За даними ЗМІ, з Росії до Канади ввезли авіаційне обладнання, гумові шини і бамбукові дошки, а канадські компанії відправили до РФ яйця, вакцини і сільгосптехніку.

Уряд Канади видав низку спеціальних дозволів, які дозволили місцевим компаніям обійти економічні санкції, накладені на Росію. Про це повідомляє франкомовна канадська газета Le Devoir.

За відомостями видання, уряд Канади надав дозволи кільком компаніям на продовження своєї діяльності у сфері будівництва та геологорозвідки, попри наявність санкцій.

Зокрема, зазначається, що Канада експортувала в Росію такі товари:

інкубаційні яйця на суму в 8 мільйонів доларів;

вакцини на суму в 6 мільйонів доларів;

сівалки та розсадопосадкові машини на суму в 4 мільйони доларів.

З Росії, згідно з даними ЗМІ, було імпортовано такі товари:

гумові шини на суму у 2 мільйони доларів;

бамбукові дошки на суму в 3 мільйони доларів;

авіаційне обладнання на суму в 7 мільйонів доларів.

Реакція уряду Канади

Представник Міністерства закордонних справ Канади Джон Бебкок підтвердив існування цих дозволів, але відмовився розкривати їхню точну кількість або причини їхньої видачі, а також назви компаній, що мали вигоду від таких дозволів, з посиланням на комерційну конфіденційність.

Як зазначають журналісти, опозиційні депутати Канади висловили невдоволення такою практикою уряду, вважаючи, що вона не відповідає заявленій політиці країни щодо Росії.

Про те, як Росія обходить санкції розповів в інтерв'ю Фокусу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, Росія навчилася цього в Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо, у серпні західна преса писала про те, що економіка РФ поступово відновлюється, попри санкції. Дані щодо ВВП показали, що економіка Росії зростала чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому.