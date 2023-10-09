Субсидії в Україні: у ПФУ розповіли, що потрібно знати для призначення пільг

Пенсійний фонд варто повідомляти про зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства в житловому приміщенні протягом 30 днів. Житлову субсидію призначають відповідно до розміру доходу осіб за минулий календарний рік.

Під час опалювального сезону деякі українці можуть отримати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для її призначення враховуються середньомісячний сукупний дохід член домогосподарства. Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду в Telegram.

"Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік", — йшлося в повідомленні.

Таким чином для розрахунку субсидії варто враховувати дохід осіб:

за III i IV квартали минулого року, якщо субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

за І і ІІ квартали теперішнього року, якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, які йдуть перед місцем, що йде перед місяцем звернення за призначенням субсидії, якщо вона призначається не з початку опалювального або неопалювального сезонів.

Крім цього, для призначення субсидії кількість член домогосподарства визначається на початку місяця, з якого призначають виплату відповідно до пункту 24 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого постановою Кабміну № 848 від 21.10.1995.

У випадку, коли родина отримує субсидію, а з реєстрації зняли двох членів домогосподарства в жовті, то її розрахунок в цьому місяці ще здійснюється з урахуванням проживання п'яти членів сім'ї. Для того, аби отримувати грошову допомогу на трьох людей з листопада, потрібно надати нову заяву та декларацію до органу ПФУ.

Також особа, якій призначено субсидію, повинна протягом 30 днів повідомити орган ПФУ, що займається призначенням субсидії, про зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства в житловому приміщенні.

Нагадаємо, право на отримання субсидій мають ті, у кого витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Проте існує низка категорій, яким можуть відмовити у призначенні субсидії.

Економіст Олег Пензин розповів Фокусу, що наступного року може збільшитися кількість охочих отримати допомогу від держави у вигляді субсидії, проте кількість її отримувачів може зменшитися.