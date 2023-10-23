Українцям можуть "заморозити" пенсії: хто залишиться без грошей та як повернути виплати

Українських пенсіонерів можуть позбавити виплат, якщо вони не виконують одну просту умову. У Мінсоцполітики пояснили, куди звертатись для відновлення виплат та чи можна повернути неотримані гроші.

Українським пенсіонерам можуть "заморозити" виплати. Про те, кому це загрожує та що робити в такому випадку, йдеться у матеріалі "На пенсії".

Виплати можуть призупинити, якщо пенсіонер понад пів року не користується своїм банківським рахунком.

Тобто щоб уникнути такої ситуації, достатньо хоча б раз на шість місяців проводити транзакцію пенсійною карткою. Наприклад, можна поповнити рахунок мобільного телефону або заплатити за комунальні послуги.

Чи можна відновити виплати?

Якщо виплати пенсії вже "заморозили", їх можна відновити, а неотримані кошти — повернути. Для цього українець має звернутись до Пенсійного фонду.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", — пояснила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Пенсійний фонд ухвалює рішення про відновлення виплат протягом 10 днів з дня звернення.

Нагадаємо, в Україні планується масштабна індексація пенсій. Окрім того, вже у жовтні виплати підвищать громадянам, що отримують мінімальну й максимальну пенсії, а також доплати за наднормативний стаж.

Наступного року уряд планує запровадити нову бальну систему. У Мінсоцполітики обіцяють, що нововведення допоможе досягти справедливості у визначенні розміру виплат пенсіонерам.