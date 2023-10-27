Уже не тільки Угорщина: у ЄС з'явилася ще одна країна, яка блокує допомогу Україні

Згідно з планами Євросоюзу, рішення про додаткову фінансову допомогу для України має бути ухвалено до кінця 2023 року. Але для цього потрібно, щоб це питання підтримали всі 27 держав-членів блоку.

У Євросоюзі планують створити спеціальний Український фонд у 50 мільярдів євро, однак це питання поки що "зависло" в повітрі після того, як цю ідею на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не підтримали одразу дві країни блоку. Так, до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який і раніше критикував керівництво Євросоюзу за фінансову допомогу Україні, тепер долучився голова уряду Словаччини Роберт Фіцо. Про це пише видання Politico.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму виступі сказав, що не підтримує надання 50 мільярдів євро через корупцію в Україні та тому, що йому буде складно пояснити своїм громадянам, чому країна має допомагати Україні. Водночас міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що взагалі відмовиться підтримувати будь-які питання щодо підтримки України, поки не побачить "серйозно обґрунтованої пропозиції".

"Щодо нинішніх пропозицій ми не бачимо серйозних професійних і політичних доводів. Дати більше грошей не вийде, ми цього не підтримаємо", — заявив Орбан.

Водночас голова Європейської ради Шарль Мішель, попри те, що Угорщина і Словаччина відмовилися підтримати питання про додаткове фінансування України, заявив про досягнутий загальний консенсус щодо перегляду довгострокового фінансового плану ЄС. За його словами, остаточно вирішити це питання вдасться до кінця 2023 року.

Український фонд у ЄС — деталі

Єврокомісія 20 червня цього року запропонувала створити для України спеціальний механізм, за допомогою якого нашій країні надаватимуть гранти і позики, сума яких становитиме 50 мільярдів євро на період до 2027 року.

Новий механізм, як очікується, має замінити наявну підтримку Україні з боку ЄС, яка діяла через Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва — Глобальна Європа (NDICI) та Програму макроекономічної фінансової допомоги (MFA+). Термін дії згаданого механізму закінчується наприкінці 2023 року.

Крім того, Україна також отримає кошти від Інструменту передвступної допомоги (IPA).

При цьому фінансову підтримку в 50 мільярдів євро буде надано тільки після того, як українська влада підготує план відновлення, в якому будуть напрямки інвестування, механізм впровадження реформ, пов'язаних з інтеграцією України в ЄС.

До слова, 23 жовтня Будапешт заблокував транш військової допомоги для України від ЄС, зажадавши юридичних гарантій. А 26 жовтня стало відомо, що новообраний прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не підтримуватиме військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Нагадаємо, компанія VISA попередила банки в країнах, які межують із РФ, про те, що їм загрожують штрафи в розмірі 1 мільйона доларів, якщо вони відкриватимуть рахунки росіянам, повідомили.