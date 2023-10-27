Як доходи подружжя впливають на призначення субсидії: у ПФУ роз'яснили нюанси

У ПФУ нагадали, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. Але є винятки, коли доходи подружжя не враховуються.

В Україні в разі призначення субсидії доходи подружжя відіграють важливу роль. Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо деяких нюансів призначення субсидій. Про це 27 жовтня повідомив урядовий портал.

У ПФУ пояснили, що житлова субсидія призначається, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства. Такі норми викладені в пункті 24 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848.

У Фонді зазначили, що доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії та в тому випадку, коли їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, подружжя вважається сім’єю і в тих випадках, коли дружина та чоловік із поважних причин не проживають спільно.

У яких випадках доходи подружжя не враховуються

Але, як зазначили у ПФУ, є винятки, коли доходи подружжя не враховуються. Якщо обом із подружжя понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, їхні доходи можуть не враховуватися під час призначення субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

Субсидії в Україні

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що перегляд субсидій на житло для нового опалювального періоду повинен був проводитися в жовтні.