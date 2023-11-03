Пенсії в листопаді: хто з українців зможе отримувати більше

Завдяки додатковим надбавкам до пенсії українські пенсіонери мають можливість помітно збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, тоді як для інших потрібно надати спеціальні довідки до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в ПФУ.

Слід зазначити, що індексація пенсій для українців не передбачена до кінця 2023 року. Проте деяким громадянам все одно надається можливість збільшити свої пенсійні виплати. Йдеться про пенсіонерів, які досягли

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 579 гривень.

Крім того, пенсіонери мають можливість отримати надбавку від ОНН. Цю надбавку можуть отримати українці, які:

мають пенсію до 3 тисяч гривень;

не отримували допомоги від міжнародних організацій з 01.03.2023;

проживають у прифронтовій зоні.

Ця надбавка розраховується за такою формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Результат цього обчислення являє собою розмір доплати. Наприклад, якщо у пенсіонера розмір пенсії становить 2 500 гривень, то він має можливість отримати надбавку в розмірі 500 гривень (3 000 гривень — 2 500 гривень = 500 гривень).

Зазначимо, що пенсії понад 10 тисяч гривень отримують лише 10,4% українців. До 2000 гривень — тільки 0,6%.

Інші пенсіонери мають такі виплати:

15% отримують щомісяця від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% — від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% — від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% — від 2 001 до 3 000 гривень.

Раніше Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців.

Нагадаємо також, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.