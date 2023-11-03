Пенсії в листопаді: хто з українців зможе отримувати більше
Завдяки додатковим надбавкам до пенсії українські пенсіонери мають можливість помітно збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, тоді як для інших потрібно надати спеціальні довідки до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в ПФУ.
Слід зазначити, що індексація пенсій для українців не передбачена до кінця 2023 року. Проте деяким громадянам все одно надається можливість збільшити свої пенсійні виплати. Йдеться про пенсіонерів, які досягли
- від 70 до 74 років включно — 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно — 456 гривень;
- від 80 років — 579 гривень.
Крім того, пенсіонери мають можливість отримати надбавку від ОНН. Цю надбавку можуть отримати українці, які:
- мають пенсію до 3 тисяч гривень;
- не отримували допомоги від міжнародних організацій з 01.03.2023;
- проживають у прифронтовій зоні.
Ця надбавка розраховується за такою формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Результат цього обчислення являє собою розмір доплати. Наприклад, якщо у пенсіонера розмір пенсії становить 2 500 гривень, то він має можливість отримати надбавку в розмірі 500 гривень (3 000 гривень — 2 500 гривень = 500 гривень).
Зазначимо, що пенсії понад 10 тисяч гривень отримують лише 10,4% українців. До 2000 гривень — тільки 0,6%.
Інші пенсіонери мають такі виплати:
- 15% отримують щомісяця від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% — від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% — від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,5% — від 2 001 до 3 000 гривень.
Раніше Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців.
Нагадаємо також, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.