Пенсіонери, які працюють, не отримуватимуть виплати: кого торкнуться обмеження

У разі, якщо пенсіонер повертається до роботи, яка дозволила йому вийти на пенсію достроково на основі вислуги років, він автоматично втрачає виплати.

У Пенсійному фонді оголосили, що існують спеціальні умови для розрахунку пенсій громадян, які отримують пенсію за вислугу років. Якщо такий пенсіонер вирішує повернутися до роботи, то виплата пенсійних коштів призупиняється. Про це йдеться в матеріалі Радіо Трек.

Це стосується ситуацій, коли людина повертається до роботи, яка, відповідно до чинного законодавства, дозволила їй вийти на пенсію достроково на основі вислуги років. У такому разі, якщо громадянин приступає до іншої роботи, виплати пенсійних коштів продовжуватимуть нараховуватися.

Хто може вийти на пенсію достроково:

працівники у сфері освіти та охорони здоров'я;

артисти;

пілоти та члени льотних екіпажів;

механізатори (докери-механізатори);

учасники локомотивних бригад.

Список пільгових спеціальностей може змінюватися. Від того, як внесено дані про вашу трудову діяльність, теж залежить можливість дострокового виходу на пенсію.

Які пенсії в Україні

Остання індексація пенсійних виплат відбулася в березні 2023 року. Попри це, зростання пенсій відбувається і незаплановане. Зокрема, у липні зросли виплати науковцям, депутатам та працівникам органів самоврядування.

Зараз пенсії в Україні такі:

до 2 000 гривень отримують 0,6% осіб;

від 2 001 до 3 000 гривень — 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень — 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень — 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 23,2%;

понад 10 000 гривень — 10,4%.

Раніше Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців.

Нагадаємо також, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.