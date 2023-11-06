Квартири в Києві дорожчають: скільки коштує житлова нерухомість та що впливає на ціни

У 2023 році на первинному ринку нерухомості забудовники відновили багато проєктів, що були призупинені після початку повномасштабного вторгнення РФ. Зараз на ринку є великий вибір квартир у різних класах, а вартість квадратного метра росте.

Починаючи з червня-липня 2022 року, будівництво житлових комплексів в Україні поступово відновлювалося, все більше будівництв починали функціонувати, при цьому інтерес до первинної нерухомості у покупців відновився пізніше — з лютого-березня 2023 року. Про це Фокусу розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна.

"Оскільки будівництво ведеться недостатньо швидкими темпами, покупці вважають за краще вкладати гроші в практично готове житло на останній стадії будівництва або виключно в ті новобудови, забудовники яких зарекомендували себе в період пандемії та першого року війни в Україні як дисципліновані щодо виконання термінів будівництва та зобов'язань щодо введення в експлуатацію", — каже Ірина Луханіна.

За її словами, загалом на ринку первинної нерухомості житла спостерігається уповільнення темпів будівництва: заявлені терміни введення в експлуатацію переносяться на пів року, а на деяких об'єктах — і на більш тривалий термін.

Тим часом, відповідно до статистики ЛУН, вартість квадратного метра житла в Києві зростає. Так, за даними ЛУН, якщо в червні квадратний метр в столичному ЖК економкласу коштував 33 тис грн, то станом на 6 листопада — 37,9 тис грн. Ціна метру в бізнес-класі з червня збільшилась з 69 тис грн. до 71,7 тис грн (на 6 листопада) або на 4%.

На вартість квадрату в нових ЖК впливає дефіцит кадрів, зростання вартості будматеріалів та пального Фото: УНІАН

Експерти зазначають: ціна на метр житлової нерухомості від забудовника наразі формується під впливом багатьох чинників, зокрема, залежить від загальної економічної ситуації в Україні, курсу гривні, вартості будівельних матеріалів і палива та динаміки зростання зарплат в галузі будівництва.

Ірина Луханіна також озвучила кілька важливих процесів, притаманних сучасному ринку первинної нерухомості:

відсутність кредитування компаній у достатньому обсязі;

недотримання термінів будівництва ЖК;

відсутність пакета дозвільної документації;

недотримання містобудівних умов;

використання земельних ділянок із нецільовим призначенням;

затримка отримання адреси;

відсутність підключень нових ЖК до міських комунікацій.

"Висока вартість електроенергії для мешканців через відсутність прямих договорів з постачальниками, вартість та наявність паливно-мастильних матеріалів, наявність електроенергії, дефіцит фахівців певної кваліфікації, розмір заробітної плати працівникам. Всі ці фактори взаємопов'язані та впливають на дотримання термінів будівництва та своєчасну здачу об'єкта в експлуатацію", — каже Ірина Луханіна.

Нагадаємо, війна серйозно загальмувала процес будівництва житла в Україні: за даними EY Ukraine, у 2022 році загальна площа введеного в експлуатацію житла становила 7,1 млн кв. м (18 300 приватних будинків і 74 300 квартир), що на 38% менше, ніж у 2021 році.

Раніше Фокус писав, що в Україні стартувала програма "єВідновлення", яка допомагає громадянам в отриманні компенсації за пошкоджене житло. Проте за певних умов у наданні грошей на ремонт зруйнованого помешкання можуть відмовити.