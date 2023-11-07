Понад 40 тисяч на місяць: які виплати отримують українські біженці в Європі

Розмір виплат соціальної підтримки для українців може суттєво різнитися залежно від країни, однак у більшості випадків матеріальна допомога для біженців у Європі вища за середню зарплату в Україні.

Громадяни України, які вирішують тимчасово проживати в одній із європейських країн через вторгнення РФ, можуть отримувати матеріальну допомогу. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Українські громадяни, які перебувають за кордоном під тимчасовим захистом, отримують виплати, які іноді перевищують середню зарплату в Україні, що становить 16 тисяч гривень, або близько 414 євро.

За даними джерела, найщедріші виплати передбачені для осіб, які залишили свої батьківщини через воєнні конфлікти, у таких країнах:

Ірландія — 824 євро для дорослого на місяць;

Бельгія — 1140 євро на дорослого;

Німеччина — 502 євро на дорослого;

Франція — 426 євро на місяць;

Велика Британія — від 300 євро на одного;

Норвегія — 650 євро на дорослого;

Швейцарія — 350-500 євро "на руки".

Системи соціальної підтримки для українців, які проживають у різних європейських країнах, різняться. Підсумкова сума коштів, яку українці можуть отримати "на руки", може залежати від кількох чинників, включно з їхніми житловими умовами, складом сім'ї та їхнім статусом у галузі освіти та працевлаштування.

Розмір виплат соціальної підтримки для українців може істотно відрізнятися залежно від країни. Наприклад, у деяких країнах, таких як Німеччина, виплати можуть збільшуватися, порівняно з рівнем підтримки, що надається їхнім власним громадянам. Тоді як в інших країнах, як, наприклад, в Ірландії, можуть плануватися скорочення виплат через фінансове навантаження на бюджет цієї країни.

Які особливості фінансової допомоги в різних країнах

Зазвичай розмір виплат на дітей менший, ніж для дорослих у системах соціальної підтримки. Крім того, враховується також житло, що надається або оплачується державою, а також склад сім'ї, оскільки це впливає на розподіл коштів.

Наприклад, в Ірландії фінансова допомога надається на додаток до безкоштовного житла, яке може бути надано в готелях, будинках, наданих для проживання власниками, або в сім'ях. Крім того, крім базової виплати в розмірі 824 євро, додаткові суми в розмірі 160-192 євро надаються як компенсація за догляд за дитиною, і також передбачено допомогу в розмірі 140 євро на кожну дитину до 16 років.

У Бельгії одна доросла людина може отримувати щомісяця 1140 євро, але сім'я з двома дітьми не може отримати суму понад 1537,9 євро.

У Британії виплата дорослому від 25 років становить 384 євро, дитині — приблизно 332 євро.

У Франції щомісячні виплати для біженців становлять приблизно 204 євро. Якщо біженці не мають доступу до соціального житла, їм надається компенсація в розмірі 7,4 євро на день на одну особу. Отже, загальна щомісячна допомога становитиме 426 євро, а якщо це мати з дитиною, то вони отримають 528 євро на місяць.

У Норвегії українці з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно в 650 євро на дорослого і 250-350 євро на кожну дитину. Водночас, під час інтеграційних курсів можна отримувати близько 1400 євро на місяць. Ці кошти йдуть на самостійну оплату житла та комунальні послуги.

Німеччина виплачує українцям базовий цивільний дохід, який отримують також німці, які мають надто малий дохід або не мають роботи. Для дорослого виплата становить 502 євро, для дітей — від 310 до 420 євро залежно від віку. Окремо держава оплачує оренду житла.

У Швейцарії уряд виділяє на українського біженця щомісяця 1573,39 франка (приблизно 1661 євро). Частина суми виплачується біженцям. Залежно від регіону — 350-500 франків.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Тим часом Міграційна служба України попросила уряди інших держав не інтегрувати українських біженців, оскільки в майбутньому вони не захочуть повертатися на Батьківщину.