Субсидії в Україні: українці зможуть отримати по 16 тисяч гривень на опалення

Уряд має намір підняти граничний ліміт субсидії в Україні на опалювальний сезон для частини людей більш ніж удвічі.

Окремі категорії громадян отримуватимуть і по 16 тисяч гривень, оскільки субсидії на опалення можуть підняти у два рази. Подробиці повідомив Денис Шмигаль, керівник українського уряду України, на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що максимальна субсидія на придбання дров і вугілля становитиме 16 200 гривень. Така вартість передбачена для тих українців, які не можуть опалювати будинки газом.

"Даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом", – йдеться у повідомленні.

Керівник уряду висловився й щодо запуску експериментального проєкту з додаткового забезпечення побутовим пічним паливом населення. З його слів, українські сім’ї наразі отримують субсидії на тверде паливо за необхідності. Граничний розмір таких виплат становить 7 тисяч грн на домогосподарство на рік.

Тепер, зі слів керівника Кабміну, максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива вирішили збільшити у понад два рази. Одному домогосподарству надається можливість отримати 16,2 тисячі гривень на рік.

Також було зазначено, що субсидії Україні на оплату житлово-комунальних послуг загалом отримують 1,3 млн родин. У жовтня такий показник становив у середньому близько 760 грн на сім’ю.

Нагадаємо, стало відомо, чи реально отримати пільги з боргами за комуналку. Якщо у людини є борги за комунальні послуги, то її позбавляють можливості користуватися субсидією. Однак так відбувається не завжди, оскільки пільгу можна отримати, якщо виконати деякі умови.