З меншим дефіцитом, але з більшими видатками: яким буде ухвалений ВР бюджет на 2024 рік

Доходи бюджету України будуть на рівні 1,768 трильйона гривень, а витрати досягнуть показника 3,35 трильйона. Тобто держбюджет 2024 року буде з дефіцитом у 1,57 трильйона гривень.

У четвер, 9 листопада 2023 року, Верховна Рада під час свого чергового засідання ухвалила загалом проєкт закону "Про державний бюджет України на 2024 рік". За відповідний законопроєкт №10000 проголосувало 276 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У проєкті документа сказано, що доходи бюджету України будуть на рівні 1,768 трильйона гривень, а витрати досягнуть показника 3,35 трильйона. Тобто держбюджет 2024 року буде з дефіцитом у 1,57 трильйона гривень.

Тим часом голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила Фокусу, що пріоритети державного бюджету не зміняться, доки триває війна з Росією.

"До другого читання у бюджеті зберігається принцип: кожна українська гривня — на перемогу. Отже, у 2024 році всі доходи Дорожнього фонду направлятимуть не на дороги, а на ЗСУ та Нацгвардію, а відновлення фінансуватиметься з донорських коштів", — розповіла вона.

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З урахуванням продовження війни сектору оборони, як і у 2023 році, знову приділять особливу увагу. Також не забудуть і про соціальну сферу. Так, на безпеку та оборону виділять 1,69 трильйона гривень. Водночас витрати на соціальний захист осіб з інвалідністю вирішили збільшити на 573,9 мільйона гривень. Ці гроші підуть на протезування та ортезування військовим, які залишилися без кінцевої під час бойових дій.

Одразу 337,7 мільйона гривень у державному бюджеті врахували для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань. Ще було збільшено витрати на утилізацію твердого ракетного палива — на 376 млн гривень, а 500 мільйонів гривень додали до виплат академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів професійної вищої та високої освіти, на це планують спрямувати всього 5,2 мільярда гривень. Збільшено й освітню субвенцію на виплати заробітної плати вчителям на 275,3 мільйона гривень — до 103,2 мільярдів.

Також передбачено, що на понад 400 мільйонів гривень знизяться витрати у 2024 році на Бюро економічної безпеки України. При цьому 357 мільйонів гривень додали Державному космічному агентству, а на 242 додаткові мільйони може розраховувати АМКУ. Тим часом бюджет Міністерства економіки буде збільшений ще на шість мільйонів гривень.

Нагадаємо, Фокус вже розповідав, що згідно з державним бюджетом-2024, витрати наступного року будуть приблизно на тому ж рівні, що й 2023-го. Також нагадаємо, що Верховна Рада дозволила перерозподілити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного.