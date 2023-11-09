"Є нервозність": радник Зеленського висловив невпевненість щодо фінансування України Заходом

З 50 мільярдів, які розраховані на 2024-2027 роки, в рамках ініціативи Ukraine Facility programme 18 мільярдів доларів можуть використати для фінансування дефіциту на наступний рік, вважає радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Є "колосальна нервозність" щодо того, чи будуть фінансувати Україну союзники та західні партнери у 2024 році. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко повідомив подробиці в ефірі "Радіо Свободи".

Він зазначив, що наступного року дефіцит очікується на рівні 40 мільярдів доларів. З них 29 підуть на надходження від союзників та міжнародних партнерів. На його думку, якщо підтримка, яку надають інші держави, зменшиться або зникне, "гроші брати немає звідки".

"Тобто, це те, що зараз викликає таку "нервозність", якщо хочете, з боку Міністерства фінансів", – пояснив він.

З його слів, є висока ймовірність того, що і Європейський Союз, і США. Знайдуть механізми для подальшого фінансування дефіциту бюджету України, спричиненого війною, яку розв'язала Росія.

Олег Устенко не приховує, що стосовно того, чи буде фінансуватися дефіцит бюджету, є "колосальна нервозність". Він сподівається, що 50 мільярдів доларів, які надано для України у вигляді Ukraine Facility programme, все ж наша держава отримає.

З тих 50 мільярдів, які розраховані на 2024-2027 роки, 18 мільярдів доларів можуть використати для фінансування дефіциту на наступний рік. США, в будь-якій формі наче все ж зможуть підтримати Україну саме у напрямку фінансування дефіциту.

"Ймовірність цього достатньо висока", – наголосив Устенко.

Нагадаємо, 7 листопада республіканці в Сенаті США, як інформує The Wall Street Journal, висунули умови для надання допомоги Україні. Білий дім нібито включив фінансування імміграції до додаткового плану на 106 мільярдів доларів, але жодних змін у політиці не відбулося.