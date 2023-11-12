"Ставимося позитивно": Фінляндія підтримує передачу заморожених активів РФ Україні

У Гельсінкі вважають, що спільно з країнами-партнерами потрібно знайти правове рішення, перепрофілювати заморожені активи РФ і направити їх Києву.

Гельсінкі підтримують передачу Україні заморожених активів Росії. Про це повідомив Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів", — сказав Тавіо.

Нагадаємо, європейські партнери України планують передати Києву прибуток від російських фінансових інструментів у Європі. Однак поки що для цього немає правової бази. Раніше в ЄС схвалили плани передачі доходів від заморожених російських активів Україні. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує озвучити в грудні. Щоб план став реальністю, ЄС потрібно внести зміни до законодавства.

На початку 2023 року агентство Bloomberg повідомляло, що загальна сума активів ЦБ Росії, заморожених у країнах ЄС і G7, становить 300 мільярдів євро. 200 мільярдів припадають на країни Євросоюзу.

У Києві неодноразово зверталися до західних партнерів із проханням передати заморожені російські активи на відновлення України. У червні 2023 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Єврокомісія активно працює над конфіскацією російських коштів. Головна проблема в тому, що європейські законодавчі норми дозволяють лише заморозити активи, тому в Брюсселі вивчають відповідну правову базу.

Фокус писав 7 вересня, що Україна вперше отримає від США активи, які конфіскували у російських олігархів. Йдеться про 5,4 млн доларів. Ці кошти віддадуть на підтримку українських ветеранів.

Фокус раніше докладно розбирався, як працює механізм конфіскації російських активів на території України і направлення їх до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.