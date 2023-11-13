Українцям виплатять по $1500: хто має право на допомогу і як її отримати

Грошова допомога в межах нової програми доступна невеликим фермерським господарствам і домогосподарствам, які отримали статус ВПО.

В Україні постраждалі від війни фермерські господарства можуть розраховувати на фінансову підтримку, за допомогою якої зможуть відновити свою діяльність. Спеціальна програма підтримки була започаткована Міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps спільно з Асоціацією "Ягідництво України", повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначають у відомстві, грошову допомогу в межах цієї програми підтримки можуть отримати дрібні фермери та домогосподарства зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також на ці гроші можуть претендувати місцеві фермери, які втратили можливість займатися своєю діяльністю через повномасштабні бойові дії в наступних регіонах:

Полтавської;

Сумській;

Чернігівській областях.

"Виняток — райони, де відбуваються активні бойові дії, а також райони з обмеженим доступом або високим ризиком для життя і ведення такої діяльності", — йдеться у повідомленні.

Середній розмір грошової допомоги — 1,5 тисячі доларів у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ.

"Сума підтримки залежить від типу фермерської діяльності та фінансових потреб конкретного учасника програми", — уточнили в Мінреінтеграції.

У міністерстві також озвучили, за якими критеріями відбиратимуть учасників програми та виділятимуть фінансову допомогу. Серед них:

чітка аргументація необхідності надання грошової допомоги;

життєздатність і реалістичність бізнес-ідеї;

досвід ведення прибуткової фермерської діяльності;

спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею.

Ще претендент на грошову допомогу повинен розуміти шляхи реалізації своєї фермерської продукції, мати досвід ведення фермерської діяльності з прибутком, а його бізнес-ідея має відповідати умовам і цілям програми підтримки.

Тим часом в ООН з жовтня 2023 року виплачують збільшену фінансову допомогу постраждалим від війни українцям. Понад три тисячі гривень допомоги отримують громадяни, які вперше реєструються на виплату грошей. Також Фокус писав, на яку матеріальну допомогу можуть розраховувати громадяни України, які через війну виїжджають у різні країни Європейського Союзу.

Ще нагадаємо, що в Україні позбавляють виплат деяких переселенців. Так, державну допомогу не виплачують, якщо люди не відповідають певним критеріям.