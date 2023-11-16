Заробіток на криптовалюті "прикрутять": Рада розгляне проєкт про оподаткування крипти

У парламенті готуються розглянути проєкт закону, який повинен унормувати обіг віртуальних активів. Пропонується оподатковувати операції фізичних осіб за тими ж умовами, за якими оподатковується дохід за цінними паперами та депозитами.

Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні (№10225) знаходиться в парламенті з 7 листопада, а 9 листопада його вже передали на розгляд депутатам.

"В Україні законодавство про віртуальні активи є недосконалим і потребує вдосконалення з наступних причин: відсутність чіткого визначення та класифікації віртуальних активів, що ускладнює їх правове регулювання та захист прав власників; відсутність єдиного органу, який би здійснював нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів ринку віртуальних активів, що створює ризики для фінансової стабільності, боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; відсутність спеціального податкового режиму для оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами, що призводить до подвійного оподаткування або ухилення від сплати податків", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту №10225.

Податки та реєстр: що пропонує проєкт закону про оборот криптовалюти

Запропонований народним депутатом Олександром Совою законопроєкт про оборот віртуальних активів пропонує через внесення змін до Податкового кодексу України наступні новації:

запровадження механізму оподаткування податком на прибуток підприємств віртуальних активів шляхом запровадження окремого обліку результатів та коригування фінансового результату;

запровадження механізму оподаткування ПДФО віртуальних активів.

Водночас в проєкті закону операції з віртуальними активами не є об'єктом оподаткування ПДВ; і також йдеться про те, що не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи–підприємці), які здійснюють операції з віртуальними активами.

Законопроєкт пропонує не дозволяти ФОПам займатися купівлею та продажем криптоактивів, якщо вони знаходяться на спрощеній системі

Також проєктом пропонується запровадити процедури для перевірки тих, хто купує та продає криптовалюту.

"Запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу, для виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу", — йдеться у проєкті №10225.

Автори проєкту кажуть, що відсутність оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами призводить до подвійного оподаткування або ухилення від сплати податків Фото: bloomberg.com

Що ж стосується ставки оподаткування, то проєктом пропонується відраховувати від отриманого після продажу криптоактивів доходу на користь держави 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Парламент дискутує: чи готові депутати запровадити оподаткування операцій з криптовалютою

Як пояснив у коментарі Фокусу голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, дискусія в парламенті щодо віртуальних активів щойно розпочата.

"Ми достатньо довго очікували відповідний законопроєкт від Національної комісії з фондового ринку, однак так і не дочекалися, комісія не спромоглася розробити та погодити проєкт акту. Саме тому колега з Комітету взяв законодавчу ініціативу на себе, внісши відповідний законопроєкт. Це перенесло дискусію щодо його ухвалення на майданчик Комітету. Ми точно не будемо зволікати з його ухваленням, однак, з іншого боку, обовʼязково проведемо всі необхідні консультації щодо змісту проєкту", — розповів Данило Гетманцев.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев підтримує ініціативу оподатковувати операції з криптовалютою Фото: Кирило Чуботін

На його думку, до визначення моделі оподаткування віртуальних активів Україні потрібно підійти за аналогією до споріднених обʼєктів цивільного права.

"Такими є цінні папери та деривативи. Не думаю, що оподаткування віртуальних активів повинно істотно відрізнятися, і тому погоджуюсь з підходом законопроєкту", — каже Данило Гетманцев.

Тим часом, як нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, податки для криптовалютних операцій мають бути на рівні 5% для доходів фізичних осіб і 18% для компаній із додатковою можливістю користуватися перевагами податкового режиму Дія.City. Але у податковому комітеті ВРУ з позицією Федорова не згодні.

"Я не можу в повній мірі розділити підхід щодо пільгування операцій з віртуальними активами з огляду на те, що розвиток фінансових операцій, під час яких не створюється додана вартість та велика кількість робочих місць, не може отримувати стимул з боку держави", — зазначив Данило Гетманцев.

Раніше повідомлялось, що дедалі більше компаній і великих "майнерів" змінюють свою модель бізнесу, перенаправляючи своє потужне і дороге обладнання для використання в розвитку нейромереж.

Нагадаємо, у США протягом кількох днів збанкрутували два банки — Silicon Valley Bank (SVB) з активами майже $209 млрд й Signature Bank з активами $110,36 млрд, обидва банки обслуговували стартапи та компанії криптовалютного ринку.