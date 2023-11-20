"Надійність менша": ремонт мереж може не вберегти енергосистему України, — експерт

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, під час минулих масованих атак було знищено або пошкоджено 45% елементів інфраструктури. Енергетики продовжують працювати над тим, щоб дискомфорту не виникло.

В Україні вдалося повністю відновити роботу високовольтних мереж, проте зараз надійність енергосистеми набагато менша, ніж було рік тому. Про це заявив генеральний директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі "Українського радіо" 20 листопада.

За його словами, роль високовольтних підстанцій у тому, щоб своєчасно поставити електрику до споживачів. Відповідно, це вкрай важливий елемент інфраструктури.

"Це найважливіший елемент інфраструктури, який на 45% було знищено або пошкоджено під час минулорічних атак. Завдяки зусиллям "Укренерго" дійсно вдалося повністю відновити роботу високовольтних мереж. Але треба розуміти, що зараз надійність цієї системи є меншою, ніж минулого року. Чому? Тому що найпотужніше високовольтне обладнання тільки їде в Україну зараз і буквально "з коліс" встановлюється на об'єкти "Укренерго", — заявив Олександр Харченко.

Окремо було зазначено, чи готова українська енергосистема до нових масованих атак противника. Директор Центру дослідження енергетики заявив, що енергетики максимально використали час для того, щоб "виконати своє домашнє завдання" і ретельно підготуватися.

Якщо потужностей усе ж таки не вистачатиме, тоді залишаються варіанти імпорту, оперативних ремонтів та економії серед споживачів.

"Дуже багато зроблено для того, щоб зменшувати результати таких атак через інженерні та технічні рішення. Вони розроблені, відрепетировані, пройшло дуже багато навчань, яким чином реагувати на такі атаки і яким чином прискорити повернення харчування людям. Тому ця робота пророблена старанно. Але одночасно гарантій не може дати ніхто", — підсумував Олександр Харченко.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ накопичує ракети і готується до ударів по енергетиці. За його словами, опалювальний сезон для українців буде непростим, але протиповітряна оборона країни "перебуває в кращому становищі", ніж минулої зими.