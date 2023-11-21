Пенсії в Україні призначатимуть по-новому: який стаж потрібно мати у 2024 році

За розрахунками Мінсоцполітики, у 2028 році лише половина українців матиме можливість вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть на пенсію у 65 років, решта – у 63 роки.

Вже наступного року в Україні зміняться правила призначення пенсійних виплат. Вийти на пенсію у 60 років у 2024-му зможуть чоловіки та жінки, які мають щонайменше 31 рік страхового стажу. Якщо ж він буде меншим, таку можливість отримають у 63 або 65 років. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу.

До 2028-го мінімальний стаж підвищуватимуть на один рік:

з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35.

Якщо ви не відповідаєте цим умовам, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити стаж:

2023-го – від 20 до 30 років;

2024-го – від 21 до 31 року;

2025-го – від 22 до 32 років;

2026-го – від 23 до 33 років;

2027-го – від 24 до 34 років.

2028-го – від 25 до 35 років.

Для того, аби отримувати пенсію у віці 65 років, необхідно мати принаймні 15 років стажу. Проте, вже у 2028 році, за розрахунками Мінсоцполітики, лише половина українців матиме можливість вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть на пенсію у 65 років, решта – у 63 роки.

Нагадаємо, виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком упродовж більш ніж 6 місяців.

Також нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.