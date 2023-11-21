Лише одна умова: Зеленський розповів, як повернути біженців додому

Українці, які виїхали через повномасштабну війну, почнуть повертатися і працювати на благо країни, якщо союзники допоможуть убезпечити наше небо від російських атак.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що багато громадян, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії, повернуться з-за кордону, якщо сім-вісім найбільших міст країни отримають надійний захист від російських атак завдяки комплексам ППО. Про це він заявив в інтерв'ю The Sun.

"Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні отримають повну і комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей із різних країн, ми повернемо їх в Україну", — сказав він.

За його словами, коли люди повернуться в Україну, то після свого приїзду вони стануть працювати і платити податки, які допоможуть закрити основний розрив у державному бюджеті. Тоді державі не доведеться просити фінансову допомогу у США та партнерів з Європи в такій кількості, як зараз.

"Допоможіть Україні з ППО — і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні таку велику фінансову допомогу. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", — зазначив голова держави.

Плани біженців: скільки українців повернуться додому

У фінальному звіті в межах проєкту "Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики", який підготували аналітики Центру економічної стратегії, зазначено, що 40% українських біженців хочуть, щоб їхні діти продовжували навчатися за кордоном.

"Це тривожний дзвіночок, це означає, що діти можуть залишитися вчитися, а потім жити за кордоном", — зазначають експерти.

За даними опитування, яке було проведене навесні цього року, 41% українських біженців точно мають план повернутися додому, а 22% вважають, що скоріше повернуться, ніж залишаться за кордоном. Цей показник нижчий порівняно з груднем-листопадом 2022-го, коли близько 50% зізнавалися, що точно повернуться в Україну, а 24% — скоріше планують.

Експерти ЦЕС дійшли висновку, що навіть після війни за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. А з урахуванням того, що в української влади відсутня ефективна програма для повернення біженців, це призведе до дефіциту робочої сили в 3,1-4,5 мільйона осіб до 2032 року.

Нагадаємо, раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна отримала від західних партнерів майже всі обіцяні засоби протиповітряної оборони, але цього все одно мало.