У Великій Британії тисячі біженців з України можуть втратити дах над головою, — ЗМІ

Британський Червоний Хрест закликає збільшити фінансування для підтримки українців, щоб вони не опинилися на вулицях цієї зими.

За даними дослідження Британського Червоного Хреста, тисячі сімей біженців з України цієї зими ризикують залишитися без даху над головою. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією журналістів, у доповіді благодійної організації та Університету Геріот-Ватт ідеться про те, що до кінця 2023 року 6 220 сімей українських біженців подадуть заявки на допомогу безхатченкам, що на 13% більше, ніж у 2022-2023 роках. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

Дослідники вважають, що сім'ї українських біженців наражаються на набагато більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Майже 5 000 цих родин, за прогнозами Британського Червоного Хреста, опиняться в ситуації "базової форми безпритульності", тобто будуть змушені спати на вулиці, тимчасово жити в знайомих або переселятися в гуртожитки.

У звіті наголошується, що українці наражаються на особливий ризик стати безпритульними через розрив стосунків із господарями, мовний бар'єр і труднощі в навігації на ринку житла.

Олівія Філд, голова відділу політики та правозахисної діяльності Британського Червоного Хреста, сказала: "Цієї зими ми очікуємо, що тисячі чоловіків, жінок і дітей з України стануть безпритульними тут, у Великій Британії. Команди Британського Червоного Хреста все частіше усвідомлюють, наскільки складно українцям отримати допомогу і підтримку, необхідні для пошуку довгострокового житла".

За словами Філд, українці часто не в змозі покрити авансові витрати на оренду житла, тож вони ризикують бути виключеними з програм місцевої влади, що допомагають запобігти безпритульності в країні.

Українські біженці у Великій Британії

За даними Британського Червоного Хреста, на сьогодні понад 192 000 українців прибули за двома основними державними програмами: "Будинки для України", за якою сім'ї Великої Британії приймають біженців, і за "Українською сімейною програмою" яка дозволяє нашим співвітчизникам приєднуватися до членів сім'ї, які проживають у Великій Британії.

Нагадаємо, 7 листопада Фокус писав про те, які виплати отримують українські біженці в Європі. Розмір виплат соціальної підтримки для українців може істотно різнитися залежно від країни, проте в більшості випадків матеріальна допомога для біженців у Європі вища за середню зарплату в Україні.