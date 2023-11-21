Розділи
Матеріали
Економіка Російсько-українська війна

У Великій Британії тисячі біженців з України можуть втратити дах над головою, — ЗМІ

Тетяна Ковальчук
Фото: Getty Images | У Великій Британії біженці з України можуть втратити житло. Ілюстративне фото

Британський Червоний Хрест закликає збільшити фінансування для підтримки українців, щоб вони не опинилися на вулицях цієї зими.

За даними дослідження Британського Червоного Хреста, тисячі сімей біженців з України цієї зими ризикують залишитися без даху над головою. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією журналістів, у доповіді благодійної організації та Університету Геріот-Ватт ідеться про те, що до кінця 2023 року 6 220 сімей українських біженців подадуть заявки на допомогу безхатченкам, що на 13% більше, ніж у 2022-2023 роках. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

Дослідники вважають, що сім'ї українських біженців наражаються на набагато більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Майже 5 000 цих родин, за прогнозами Британського Червоного Хреста, опиняться в ситуації "базової форми безпритульності", тобто будуть змушені спати на вулиці, тимчасово жити в знайомих або переселятися в гуртожитки.

У звіті наголошується, що українці наражаються на особливий ризик стати безпритульними через розрив стосунків із господарями, мовний бар'єр і труднощі в навігації на ринку житла.

Олівія Філд, голова відділу політики та правозахисної діяльності Британського Червоного Хреста, сказала: "Цієї зими ми очікуємо, що тисячі чоловіків, жінок і дітей з України стануть безпритульними тут, у Великій Британії. Команди Британського Червоного Хреста все частіше усвідомлюють, наскільки складно українцям отримати допомогу і підтримку, необхідні для пошуку довгострокового житла".

За словами Філд, українці часто не в змозі покрити авансові витрати на оренду житла, тож вони ризикують бути виключеними з програм місцевої влади, що допомагають запобігти безпритульності в країні.

Українські біженці у Великій Британії

За даними Британського Червоного Хреста, на сьогодні понад 192 000 українців прибули за двома основними державними програмами: "Будинки для України", за якою сім'ї Великої Британії приймають біженців, і за "Українською сімейною програмою" яка дозволяє нашим співвітчизникам приєднуватися до членів сім'ї, які проживають у Великій Британії.

Нагадаємо, 7 листопада Фокус писав про те, які виплати отримують українські біженці в Європі. Розмір виплат соціальної підтримки для українців може істотно різнитися залежно від країни, проте в більшості випадків матеріальна допомога для біженців у Європі вища за середню зарплату в Україні.