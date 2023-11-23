Біженці з України: п'ять міст Чехії більше не дають безкоштовне житло українцям, — ЗМІ

Українські біженці, які прибули до Чехії можуть подати заявку на отримання гуманітарного житла в одному із Крайових центрів допомоги. Країна також надає короткочасний притулок.

Біженці з України у Чеській Республіці мають право на отримання безкоштовного житла упродовж 150 днів. Наразі деякі міста країни вже не надають таке гуманітарне розміщення. Про це 22 листопада повідомило видання ProUkrainu.

Українські біженці, які прибули до Чехії можуть подати заявку на отримання гуманітарного житла в одному із Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Деякі міста країни більше не надають безкоштовне житло, тому варто перевірити, який з центрів надає таке розміщення.

Наразі п’ять міст Чехії більше не надають безкоштовне житло: Прага, Бенешов, Пржибрам, Млада-Болеслав.

В інших центрах KACPU заяви на отримання безкоштовного житла приймаються від 8:00 до 12:00, окремі центри мають свій графік роботи. Українці, які хочуть отримати безкоштовне житло у Середньочеському краї, можуть звернутись тільки до двох центрів, розташованих у містах Кладно та Кутна Гора. Журналісти зазначають, що біженців з України можуть направити до будь-якого міста у регіоні.

Чехія також надає короткочасний притулок. На період, коли людина ще не отримала направлення на житло від KACPU, можна отримати притулок на короткий час цілодобово у містах Брно та Острава.

У столиці Чеської Республіки Празі короткочасне розміщення не надається.

150 днів безкоштовного проживання

Офіційний вебпортал для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці FRS повідомляє, що початок 150-денного терміну починається з наступного дня після дати надання першого тимчасового захисту.

Після закінчення 150 днів вже немає можливості отримувати безкоштовне гуманітарне житло. Це обмеження терміну не поширюється на вразливих осіб. Такі особи мають право проживати в гуманітарному житлі безкоштовно і після закінчення 150 днів.

Вразлива особа – це особа, яка відповідає умовам надання гуманітарної допомоги і одночасно це:

особа віком до 18 років,

особа старше 65 років,

особа, яка доглядає за дитиною віком до 6 років,

інвалід або той, хто має посвідчення особи з інвалідністю (в т.ч. особа, яка доглядає за особою з інвалідністю),

особа, яка навчається в Чеській Республіці у віці до 26 років,

вагітна жінка.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, хто з українців має право на міжнародну фінансову допомогу. Виплати передбачені від Естонської ради в справах біженців. По 3,6 тисячі гривень людям виплачуватимуть протягом трьох місяців.