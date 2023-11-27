Тимчасовий захист для біженців: скільки ще часу українці можуть перебувати в Німеччині

Статус тимчасового захисту для біженців з України триватиме ще рік. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН, відтепер він діятиме до початку березня 2025 року.

Німеччина продовжила термін тимчасового захисту для біженців з України ще на рік, тобто до 4 березня 2025 року. Про це йдеться у постанові Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Як зазначено в документі, підставою для подальшого продовження тимчасового захисту українців в Німеччині є аналогічне рішення Європради, яке було ухвалене наприкінці вересня 2023 року.

Чи потрібні додаткові документи для продовження статусу біженцям

Статус тимчасового захисту продовжується автоматично, українцям не потрібно ні подавати заяву, ні відвідувати імміграційні органи для оформлення процедури.

Продовження статусу для українців відбувається автоматично, що дозволяє розвантажити міграційні служби та заощадити близько 10 млн євро державних коштів, підрахували в міністерстві.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер запевнила, що Німеччина продовжуватиме захищати українців і підтримуватиме Україну доти, доки триває війна, розв'язана Росією.

"Ті, хто був змушений тікати від кровопролитної війни Путіна, й надалі будуть у безпеці з нами й матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми й надалі захищатимемо життя багатьох людей з України — доки триватиме ця жахлива війна", — йдеться у заяві очільниці.

Нагадаємо, що станом на листопад 2023 року у Німеччині проживають близько 1,1 мільона українських біженців. Майже 350 тисяч із них — діти та молодь до 18 років, а близько двох третин повнолітніх — жінки. І допомога для біженців у Німеччині щедріша, ніж в інших країнах Союзу. Однак від 2024 року там скоротять виплати всім біженцям, щоб знизити навантаження на місцеві бюджети й скоротити кількість мігрантів, які не шукають роботу в країні.

Фокус вже писав, хто з українців має право на міжнародну фінансову допомогу від Естонської ради в справах біженців. За заявою відомства, мають виплатити 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців.