"Нафтогаз" запустив нову послугу для українців: що відомо
Доставку газу "Нафтогаз" пропонує українців оплачувати через термінали "Ощадбанку". Відтепер побутовим споживачам не треба чекати паперовий рахунок за блакитне паливо.
Послуги газмережі в Україні можна оплатити в терміналах "Ощадбанку". Рахунки можна роздрукувати після 10-го числа й одразу внести кошти. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу" у Facebook.
Паперовий рахунок за газ тепер не треба чекати. Для користувачів сервісу доступні платіжні документи в понад 2,5 тисячах терміналів самообслуговування.
"Робимо сервіси для наших клієнтів зручними!" – йдеться у дописі.
Клієнти компанії користуватимуться послугою безкоштовно. Необхідно ввести у пошук "Нафтогаз" та обрати потрібну дію, щоб скористатися сервісом. Наступний крок – ввести прізвище та свій особовий рахунок у відповідних полях. Після цього ви зможете оплатити рахунок чи надрукувати сформовані документи:
- довідку про відсутність заборгованості
- акт звірки розрахунків;
- рахунок за газ.
У компанії закликали користуватися послугами. Фахівці зазначили, що коментарі та побажання щодо роботи сервісу для оплати рахунку врахують.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України 26 жовтня розповіли, у яких випадках споживачам призначать субсидію, навіть якщо у них є борги за комуналку. Якщо у людини є борги за комунальні послуги, то її позбавляють можливості користуватися субсидією. Однак так відбувається не завжди, оскільки пільгу можна отримати, якщо виконати деякі умови. Субсидію не призначать, зокрема й на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.