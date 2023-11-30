"Нафтогаз" запустив нову послугу для українців: що відомо

Доставку газу "Нафтогаз" пропонує українців оплачувати через термінали "Ощадбанку". Відтепер побутовим споживачам не треба чекати паперовий рахунок за блакитне паливо.

Послуги газмережі в Україні можна оплатити в терміналах "Ощадбанку". Рахунки можна роздрукувати після 10-го числа й одразу внести кошти. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу" у Facebook.

Паперовий рахунок за газ тепер не треба чекати. Для користувачів сервісу доступні платіжні документи в понад 2,5 тисячах терміналів самообслуговування.

"Робимо сервіси для наших клієнтів зручними!" – йдеться у дописі.

Клієнти компанії користуватимуться послугою безкоштовно. Необхідно ввести у пошук "Нафтогаз" та обрати потрібну дію, щоб скористатися сервісом. Наступний крок – ввести прізвище та свій особовий рахунок у відповідних полях. Після цього ви зможете оплатити рахунок чи надрукувати сформовані документи:

довідку про відсутність заборгованості

акт звірки розрахунків;

рахунок за газ.

У компанії закликали користуватися послугами. Фахівці зазначили, що коментарі та побажання щодо роботи сервісу для оплати рахунку врахують.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України 26 жовтня розповіли, у яких випадках споживачам призначать субсидію, навіть якщо у них є борги за комуналку. Якщо у людини є борги за комунальні послуги, то її позбавляють можливості користуватися субсидією. Однак так відбувається не завжди, оскільки пільгу можна отримати, якщо виконати деякі умови. Субсидію не призначать, зокрема й на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.