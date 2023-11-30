Нові правила для ФОП: що тепер порібно робити з 1 грудня

ФОПи мають приготуватися, тому що з 1 грудня 2023 року вимоги до призначення платежу для сплати єдиного податку зміняться. Як юридичним, так і фізичним особам-підприємцям потрібно дізнатися про нові правила.

На юридичних і фізичних осіб-підприємців від 1 грудня 2023 року чекають нововведення щодо призначення платежів. У платіжках "Призначення платежу" потрібно потрібно буде зазначати код сплати податків та ЄСВ, а також назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується. Про це пише Фокус із посиланням на наказ Міністерства фінансів України №148 від 22.03.2023 року.

У грудні у реквізиті платіжок під назвою "Призначення платежу" потрібно зазначати наступне:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Як бачимо, обов’язкових полів тепер буде лише два. А от 1 поле — для платників на єдиний рахунок.

Для сплати ЄП ФОПам 1 та 2 груп у полі "Призначення платежу" слід зазначити: 101 єдиний податок за листопад 2023 року.

Сплата ЄСВ зазначається подібним чином: 101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року.

Як ФОПу потрібно заповнити призначення платежу за новими правилами: приклад

Для сплати ЄП 1 та 2 групам у полі за назвою "Призначення платежу" зазначте: 101 єдиний податок за листопад 2023 року.

Сплата ЄСВ зазначається схоже: 101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року.

Покарання у разі недотримання

Поки у законодавстві України не передбачено покарання у вигляді штрафів для платників податків, які припустяться помилок під час заповнення реквізиту "Призначення платежу" у платіжному дорученні у разі сплати податків, зборів, бюджетних платежів або єдиного внеску на соціальне страхування (ЄСВ) на рахунки, які не є бюджетними, а також на єдиний рахунок.

Нагадаємо, Фокус вже писав про проєкт закону №10166, де йдеться про впровадження нового податкового режиму для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від доходу. Водночас є інформація, що це навряд чи знайде підтримку серед депутатів у парламенті, як вважає українська експертка Роксолана Підласа.

Раніше стало відомо, що в ОП вирішили відмовитися від податкової реформи, в межах якої мають знизитися ставка ПДВ, податок на прибуток і податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.