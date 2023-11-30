Країни ЄС виступили проти "пункту про заборону Росії" у 12-му пакеті санкцій, — ЗМІ

На думку деяких європейських дипломатів, нові пропозиції Єврокомісії "заходять занадто далеко" і можуть спричинити "неприємні наслідки" для глобальної торгівлі.

Низка країн Європейського союзу не підтримують деякі частини запропонованого Єврокомісією пакета санкцій щодо Російської Федерації, зокрема так званий "пункт про заборону Росії". Про це пише Reuters 30 листопада, посилаючись на свої джерела.

За словами джерел, у новому пакеті санкцій пропонують запровадити заборону на реекспорт до РФ усіх товарів, занесених до списку митних кодів Комісії, який охоплює більше товарів повсякденного вжитку, ніж тих, що мають військове значення для Росії.

Також було зроблено доповнення, що виключає використання підсанкційних товарів для особистого користування з цього останнього пакета, оскільки це стало джерелом зловживань на кордонах Росії та ЄС.

За даними журналістів, представники деяких європейських країн вважають, що нова ініціатива "заходить занадто далеко" і матиме "неприємні наслідки" для глобальної торгівлі ЄС. Деякі дипломати побоюються, що нововведення потенційно може створити хаос для європейських компаній у всьому світі.

"Малому підприємцю в Бразилії доведеться виконувати контракти в такій складній системі... обговорення має бути зосереджено на дуже важливих товарах", — сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Одне з джерел також заявило, що більшість держав не потримали введення обов'язкового дозволу ЄС на "будь-який переказ коштів" російською організацією або російським громадянином, який проживає в Росії, до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 30 листопада, дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова розширюватиме вплив Кремля в країнах Африки. Журналісти вважають, що Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня, щоб отримати більше можливостей обходити санкції.

Раніше, 28 листопада, стало відомо, що Міністерство фінансів США попередило компанії, які контролюють танкерне судноплавство, про посилення заходів щодо тих, хто продовжить забезпечувати експорт російської нафти з порушенням цінової стелі, аж до тюремного ув'язнення.