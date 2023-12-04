Перший КПП розблоковано: на польському кордоні почали пропускати вантажівки, - ДПСУ

За повідомленням Держприкордонслужби, заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

На україно-польському кордоні у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" 4 грудня розпочали оформлення великовагових вантажівок. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Як зазначають прикордонники, станом на 07:00 4 грудня на виїзд з України було оформлено 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни. Ще 60 вантажівок стоять у черзі.

"1 грудня за домовленістю Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі погоджено відкриття пункту пропуску "Угринів — Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок. Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності україно-польського кордону. Це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон", — уточнили у ДПСУ.

Цей пункт пропуску раніше працював лише для легкового транспорту та автобусів. Тепер там можуть проїхати вантажівки масою 7,5 тонни та більше (крім порожніх неочищених цистерн).

"Загалом на території Польщі у бік України у черзі перебуває майже 2,5 тисячі вантажівок", — уточнив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, найбільша черга зараз на пункті "Рава-Руська".

На словацькому кордоні чекають на в'їзд до України близько 650 вантажних транспортних засобів.

Що погодили Україна і Польща напередодні

У п’ятницю, 1 грудня, у Варшаві відбулася зустріч профільних відомств Польщі та України. За підсумками перемовин, домовилися про таке:

Відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

Питання скасування чи внесення змін до "транспортного безвізу" не порушувалось взагалі.

Водночас польські протестувальники наполягають на функціонування "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС.

"Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма стосовно інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна — Польща — ЄС за участі керівництва директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада", — наголошується в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що зупинено рух на ще одному пункті пропуску у Польщі. Мітингувальники перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика – Шегині".

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України побоюються, що ЗСУ загрожують перебої з постачанням палива через польську блокаду кордону.