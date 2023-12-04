Переселенцям в Україні будуть по-новому нараховувати виплати: що потрібно знати

Працездатних громадян зі статусом ВПО будуть "підштовхувати" до пошуку роботи. Українці, які не працюють без причини, мають "посприяти своїй зайнятості" протягом трьох місяців із дня призначення виплат.

Уряд України вніс деякі зміни в процедуру виплат внутрішнім переселенцям (ВПО). Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звернутися за призначенням виплати через 15 робочих днів після повернення в країну. Про це повідомляють на урядовому порталі.

Передбачається ще, що в разі повторного переміщення під час обов'язкової евакуації після 1.08.2023 ті, хто колись отримував виплати, ще пів року зможуть розраховувати на допомогу.

До того ж внутрішнім переселенцям допомогу виплачуватимуть ще протягом трьох місяців після завершення бойових дій або тимчасової окупації в населених пунктах, з яких вони перемістилися.

На додачу до всього, громадянин працездатного віку, який не працює (якщо на те немає поважних причин) протягом трьох місяців із дня призначення виплат ВПО "повинен посприяти своїй зайнятості".

Виплати переселенцям в Україні — допомога після 15 робочих днів

"Зокрема, через працевлаштування, реєстрацію як фізичної особи-підприємця, подання заявки на грант для бізнесу/ваучера для здобуття освіти тощо. Або ж отримати статус безробітного в центрі зайнятості", — йдеться в публікації урядового порталу.

Нагадаємо, що в деяких областях України переселенці зможуть отримати нову грошову допомогу. Грошова допомога допомогла б певним категоріям українців зі статусом ВПО оплачувати винаймання житла та комунальні протягом пів року.

Раніше Фокус у своєму новому матеріалі повідомляв, куди та чому переїжджають українські біженці. За рік кількість зареєстрованих біженців у Польщі скоротилася більш ніж на 350 тисяч осіб, тоді як у Німеччині зросла — більш ніж на 410 тис.