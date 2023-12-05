Індексація пенсій в Україні у 2024 році: хто отримуватиме більше

Журналісти зазначають, що наразі готується проєкт закону, згідно з яким, для розрахунку пенсій буде використано нову формулу. Розмір виплат у середньому збільшиться на 15-20%.

В Україні 2024 року планується провести індексацію пенсій. Водночас використовуватимуть нову формулу розрахунку, яка дасть змогу підвищити розмір виплат більш ніж у половини пенсіонерів, пише OBOZ.

Згідно з чинною формулою, індексація пенсій проводиться шляхом множення їхнього розміру на коефіцієнт, що дорівнює різниці між індексом споживчих цін за попередній рік та індексом споживчих цін за рік, що передує попередньому.

Як працюватиме нова формула

Нова формула враховуватиме не тільки рівень інфляції, а й розмір заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески. Таким чином, чим більший стаж і вища заробітна плата, тим більшою буде пенсія.

Наразі проєкт закону, який передбачає запровадження нової формули індексації, перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів. Очікується, що його буде ухвалено до кінця 2023 року.

Наскільки збільшать пенсію

Якщо нову формулу буде ухвалено, то 2024 року розмір пенсій у середньому збільшиться на 15-20%.

Наприклад, якщо розмір розрахункової пенсії становить 5000 гривень, то після індексації у 2024 році вона становитиме 6000-7000 гривень.

Однак розмір надбавки залежатиме від стажу та розміру заробітної плати. Пенсіонери з великим стажем і високою заробітною платою можуть розраховувати на значнішу надбавку.

Крім того, у 2024 році планують підвищити вимоги до мінімального стажу для отримання пенсії в 60 років. Наступного року цей термін збільшиться з 30 до 31 року.

Зокрема, до 2028 року тільки половина українців зможе вийти на пенсію в 60 років. Решта будуть змушені працювати до 63 або 65 років.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн, що на 2680 грн більше, ніж 2023 року.

Раніше на сайті Міністерства соціальної політики повідомили, що 2024 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій. Якщо зараз громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, маючи за плечима 30-річний стаж, то з 1 січня вимоги посилять.