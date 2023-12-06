Українці ризикують втратити субсидії на комуналку: кого можуть позбавити пільг

За словами директора профільного департаменту ПФУ Олени Охріменко, якщо заборгованість перевищує 680 гривень і не погашена протягом трьох місяців, то субсидії можуть скасувати.

Українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть позбутися виплат. Про це розповіла директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду Олена Охріменко.

За її словами, якщо заборгованість перевищує 680 гривень і не погашена протягом трьох місяців, ПФУ не призначає субсидію доти, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість.

Зазначимо, що згідно з рішенням уряду субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить у середньому від 350 до 400 гривень.

Як отримувати субсидію, якщо є борги за комуналку

В Україні 2023 року житлову субсидію не призначають, якщо одержувач має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Однак є й винятки.

Як розповіли в Пенсійному фонді України, субсидію призначать, навіть якщо є заборгованість, у таких випадках:

Документально підтверджено сплату заборгованості. Це означає, що одержувач субсидії має надати до ПФУ документи, які підтверджують, що він погасив заборгованість перед постачальником комунальних послуг.

Укладено договір про реструктуризацію заборгованості. У цьому випадку одержувач субсидії має укласти з постачальником комунальних послуг договір про реструктуризацію заборгованості, відповідно до якого він зобов'язується погасити борг протягом визначеного строку.

Споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку. У цьому випадку одержувач субсидії має надати до ПФУ ухвалу суду про відкриття провадження у справі.

Щоб отримати субсидію, навіть якщо є заборгованість, необхідно звернутися до відділення ПФУ за місцем проживання із заявою про призначення субсидії. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують наявність заборгованості та підстави для її виключення з розрахунку субсидії.

Нагадаємо, посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій в Україні запровадили з 2023 року. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після відповідних виплат.