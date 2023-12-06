Допомагають батьку обійти санкції: діти Абрамовича отримали громадянство Литви, — ЗМІ

У січні цього року іноземні видання писли, що Роман Абрамович за три тижні до початку вторгнення армії РФ в Україну переписав на своїх сімох дітей активи пов'язаних з ним трастів на суму щонайменше $4 млрд.

Двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича, 30-річний Аркадій та 31-річна Ганна, отримали громадянство Литви, що є спробою обійти санкції. Про це повідомляє литовський розслідувальний проєкт "Siena".

Журналісти дізналися про паспорти дітей олігарха з документів офшорного постачальника послуг MeritServus. Він базується на Кіпрі та понад 20 років управляє активами Абрамовича.

За інформацією видання, старший син Абрамовича Аркадій отримав литовський паспорт 22 лютого 2022 — за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли отримала паспорт Ганна Абрамович, невідомо.

Розслідувачі не знайшли нерухомість чи компанії, що належать у Литві безпосередньо Аркадію та Ганні. Вони припускають, що литовські паспорти — це єдиний актив двох дітей Романа Абрамовича у Литві. На якій підставі їх було видано, невідомо.

Департамент міграції Литви відмовився надати інформацію про те, чи мають син та дочка Абрамовича литовський паспорт, пославшись на те, що вони не є публічними особами.

Литовські паспорти — спроба обійти санкції: деталі

Журналісти вказують, що литовські паспорти Аркадія та Ганни використовувалися для операцій, які зазвичай розглядаються як спроба обійти санкції.

The Guardian у січні цього року писав, що Роман Абрамович за три тижні до початку вторгнення армії РФ в Україну переписав на своїх сімох дітей активи пов'язаних з ним трастів на суму щонайменше $4 млрд.

Серед активів, власниками яких стали діти олігарха, за даними видання, супер'яхта Eclipse з дев'ятьма палубами та двома вертолітними майданчиками. 163-метрове судно, яке тривалий час належало Абрамовичу, зараз належить Europa Trust.

Яхта Eclipse

Документи показують, що Абрамовича було виключено з числа бенефіціарів трасту та замінено його дітьми. Згідно з документами, наприкінці 2021 року компанії, які він контролював, мали активи на суму $2,6 млрд.

Реорганізація трастів, як уточнює литовське видання, може ускладнити зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, що йому належали. Журналісти наголошують, що щодо Абрамовича санкції запровадили лише Євросоюз та Великобританія, а у списку санкцій США олігарх не значиться.

Литовське коріння російського олігарха

Бізнесмен прилітав до Литви у 2018 році. ЗМІ тоді припустили, що він намагався отримати литовське громадянство. Литва дозволяє отримати громадянство нащадкам людей, які мали його до того, як Росія окупувала країну 1940 року. Бабуся і дідусь Абрамовича по батьківській лінії жили у Литві у 1940-х роках, а його дід був серед тисяч литовців, депортованих до Сибіру, ​​де він і помер.

Нагадаємо, 12 липня журналісти Reuters повідомляли, що російський бізнесмен, екс-власник лондонського "Челсі", Роман Абрамович зареєстрував скаргу на санкції ЄС у Загальному суді Європейського Союзу.

4 липня повідомлялося, що гроші російського олігарха Абрамовича заборонили використовувати поза Україною. За словами глави фонду Майка Пенроуза, будь-які запити про те, щоб спрямувати гроші українцям за межами країни або сім'ям, які приймають постраждалих в інших країнах, зокрема у Великій Британії, не розглядатимуть.