Відпустки військовослужбовців: які бійці матимуть право на 60 днів відпочинку

Рада врегулювала питання надання та терміни різних видів відпусток. Демобілізовані військовослужбовці мають право на оплачувану відпустку зі збереженням страхового стажу.

Верховна Рада прийняла закон № 8313, який змінює правила надання відпусток. Відтепер військовослужбовці, яких буде звільнено з військової служби, після демобілізації зможуть оформити оплачувану відпустку терміном на шістдесят днів, повідомляє "Судово-юридична газета в Україні".

Юристи зазначили, що згідно із законом, працівники у разі призову на військову службу, мають право отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки. Військовослужбовці, які звільнятимуться зі служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, зможуть отримати відпустку до 60 календарних днів. При цьому термін цієї відпустки буде зараховуватись до страхового стажу.

Відпустки військовослужбовців

Згідно із Законом України № 3161-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", термін, на який військовослужбовець може йти у відпустку, збільшено до 30 діб на рік.

У документі зазначається, що відпустка буде надаватись частинами, відповідно до законодавства, не більше 15 календарних днів. Мінімальна тривалість відпустки не встановлена. У термін відпустки не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Однак цей термін не може становити більше двох діб в один кінець маршруту.

Крім цього, військовослужбовці можуть отримати відпустку за сімейними обставинами терміном до 10 днів. Так само час, витрачений на дорогу, не враховується у термін відпустки.

Також, відповідно до нового законодавства, невикористана відпустка в поточному році не переноситься на наступний рік. При цьому за невикористану відпустку передбачено нарахування компенсації при звільненні з військової служби. Однією з новацій законодавства є запровадження нового виду відпустки – для лікування у зв’язку з пораненням. Тривалість такої відпустки визначається характером поранення (контузії, травми або каліцтва).

Нагадаємо, 15 листопада Фокус писав про ситуацію з демобілізацією в Україні та хто може звільнитися з військової служби у 2023 році.