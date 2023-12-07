"Злісні спроби загрожують демократичним процесам": Британія вводить нові санкції проти РФ

В уряді країни повідомили, що хакери кібергрупи Star Blizzard за наказом ФСБ вибірково злили та посилили оприлюднення конфіденційної інформації британських політиків.

Велика Британія заявила про впровадження санкцій проти Росії через хакерські атаки на британських політиків, депутатів, журналістів та інших осіб у межах спроб ФСБ "втрутитися в британську політику". Про це заявив віцепрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Дауден, пише The Guardian.

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон заявив, що "злісні спроби" Росії, що "загрожують демократичним процесам" у країні, викрито.

За його словами, хакерську атаку було націлено на членів парламенту, державних службовців, аналітичні центри, журналістів та неурядові організації.

"Ця група, якою керують офіцери ФСБ, також вибірково зливала та розширювала інформацію, спрямовану на підрив довіри до політики як у Великій Британії, так і в державах-однодумцях", — додав Дауден.

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Він додав, що британське відомство викликало російського посла через діяльність ФСБ.

Водночас міністр із питань Європи в уряді Британії Лео Дочерті під час виступу у Палаті громад повідомив, що група, пов’язана з російською ФСБ, вибірково злила та посилила оприлюднення конфіденційної інформації.

Він повідомив, що підрозділ у ФСБ Росії брав участь у низці операцій із кібершпигунства, спрямованих проти Сполученого Королівства.

Також відомо, що дані "злила" кібергрупа Star Blizzard, що за оцінками Національного центру кібербезпеки, майже напевно підпорядковується Центру 18 ФСБ РФ, а також відповідальна за низку зловмисних дій, спрямованих проти британських парламентарів від багатьох партій.

"За допомогою цих засобів група вибірково зливала та розширювала оприлюднення конфіденційної інформації для досягнення цілей протистояння Росії", — сказав він.

Раніше британські депутати скаржилися на те, що стали мішенню хакерів, а лейборист Бен Бредшоу заявив у 2019 році, що, на його думку, він зазнав втручання з боку Росії. У 2017 році російський уряд також підозрювали в причетності до кібератаки на парламент, у результаті якої було зламано десятки електронних облікових записів, що належали депутатам і колегам.

Девід Кемерон — про хакерську атаку ФСБ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого перебування у Вашингтоні має дати пресконференцію разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кемерон, колишній прем’єр-міністр Великої Британії, виступив із заявою щодо звинувачень уряду Великої Британії у хакерських діях Росії.

"Спроби Росії втрутитися в політику Великої Британії є абсолютно неприйнятними та спрямовані на загрозу нашим демократичним процесам. Попри їх неодноразові зусилля, вони зазнали невдачі", — сказав він.

Кемерон також зазначив, що санкції та виклик російського посла — це викриття та протидія "злісним спробам впливу".

"Ми проливаємо світло на ще один приклад того, як Росія вирішує діяти на світовій арені. Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими союзниками, щоб викрити приховану кіберактивність Росії та притягнути Росію до відповідальності за її дії", — заявив Кемерон.

Раніше Фокус повідомляв, що російські та китайські шахраї створили програмне забезпечення, яке проникло на комп'ютери одного з наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії.

Тим часом восени 2023 року американські спецслужби повідомили, що Китай планує нарощувати кількість ядерних боєголовок. У планах очільника КНР Сі Цзіньпіна, протягом найближчого десятиліття створити кілька десятків атомних бомб.