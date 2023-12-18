Євросоюз 18 грудня затвердить новий пакет санкцій проти РФ: що туди увійде

Процес затвердження 12-го пакета санкцій ускладнила Австрія, яка вимагала від України виключити Raiffeisen Bank International зі списку "міжнародних спонсорів війни".

У понеділок, 18 грудня, відбудеться коротка процедура ухвалення і подальша публікація 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це пише Politico.

Видання акцентує увагу на тому, що процес затвердження цього блоку санкцій ускладнила Австрія. Вона висловила свої заперечення й очікувала, щоб Україна виключила австрійський Raiffeisen Bank International зі списку "міжнародних спонсорів війни".

Утім, у суботу, 16 грудня, Україна зробила це на час перемовин із Європейською комісією, хоча цей банк продовжує працювати в Росії, на тимчасово окупованих територіях України та в Сирії. Тож ще в лютому 2023 року Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій Raiffeisen Bank у зазначених регіонах.

12-й пакет антиросійських санкцій — що увійде

З 1 січня 2024 року запроваджують заборону на імпорт до Європи російських непромислових алмазів із поетапною забороною на імпорт алмазів із третіх країн з 1 березня.

Крім того, очікується посилення дотримання ліміту цін на російську нафту.

Під заборону також уперше потрапить російський алюміній — забороняється імпорт дроту, фольги, труб і трубок. Разом з тим, промисловість європейських країн лобіює розширення асортименту цієї продукції, оскільки під санкції потрапляють лише 15% імпорту.

До пакета також додано заходи щодо запобігання придбання Росією товарів подвійного призначення. Компанії ЄС змушуватимуть своїх контрагентів за певними продуктами підписувати контракти, що забороняють реекспорт до Росії.

Водночас очікується послаблення контролю за імпортом предметів розкоші. Це означає, наприклад, що громадянам ЄС дозволять залишати автомобілі, які вивозять із Росії, за умови, що країна, кордон якої перетинають на цій машині, дає згоду.

Велика Британія заявила про введення санкцій проти Росії через хакерські атаки на британських політиків, депутатів, журналістів та інших осіб у рамках спроб ФСБ "втрутитися в британську політику".