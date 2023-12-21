Але є нюанс: ЄС працює над 13-м і 14-м пакетами санкцій проти РФ, — ЗМІ

За словами європейських депутатів, розроблення нових обмежень займе багато часу, але проєкт незабаром буде представлений країнам-учасницям. Водночас фіксується, що динаміка запровадження обмежень справді знизилася.

Європейський Союз уже зайнявся розробленням 13-го і 14-го пакету санкцій проти Російської Федерації за розпочату в Україні війну. Про це пише The Moscow Times 21 грудня.

Початок роботи над наступними обмеженнями для Росії підтвердив депутат Європарламенту від Чехії Томаш Здеховскі в коментарі російському медіа "Известия". Він зазначив, що розроблення проєкту займе дуже багато часу, проте його незабаром представлять усім країнам-членам.

У Брюсселі також підтвердили, що готові продовжувати посилювати санкції щодо Москви і відбудеться це найближчим часом.

"Ми завжди готові ухвалити нові санкції проти Росії, хоча ніколи заздалегідь не коментуємо їхній можливий зміст", — заявив офіційний представник Єврокомісії Деніел Шерідан Феррі.

Євродепутатка від Естонії Яна Тоом заявила, що з великою ймовірністю саме країни Балтії проявлятимуть ініціативу в цьому питанні, але водночас санкційний інструмент нібито не нескінченний, і, найімовірніше, скоро настане межа.

Ці слова підтверджуються тим, що динаміка ухвалення санкцій сильно знизилася. На узгодження 12-го пакета санкцій у Європейського Союзу пішло приблизно пів року, тоді як перші 9 пакетів було ухвалено в період із березня до грудня 2022-го року.

Дипломатичне джерело в Брюсселі в коментарі журналістам із медіа ТАСС заявило, що ЄС не збирається скасовувати ухвалені обмеження навіть після того, як війна в Україні закінчиться і буде підписано угоду про мир.

Для введення або скасування санкцій необхідно, щоб це рішення було ухвалено одноголосно. Тобто, достатньо лише одного голосу "за" або "проти" і тоді питання буде відкладено на необмежений час.

А ось глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава дипслужби ЄС Жозеп Боррель припускали, що санкції все ж таки можна буде зняти, але для цього Москва повинна буде заплатити Києву за завдані збитки.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що Євросоюз офіційно запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії. За словами представника ЄС Жозепа Борреля, нові обмеження мають стати черговим ударом по президенту РФ Володимиру Путіну. Європа продовжить допомагати Києву.