Соціальні виплати: як проводиться перерахунок працюючим пенсіонерам

При перерахунку пенсійних виплат враховується актуальний прожитковий мінімум в Україні та нові дані про стаж заявника.

Пенсії автоматично перерахують працюючим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати. Як саме відбувається перерахунок пояснили у Міністерстві соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що статтею 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено перерахунок пенсій.

"Якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія", — повідомили у Мінсоцполітики.

Однак, якщо застрахована особа після призначення або перерахунку пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.

В Україні перерахунок провадиться з 1 числа місяця, у якому надійшло звернення, якщо заяву із необхідними документами подано до 15 числа включно, і з 1 числа наступного місяця, якщо їх подано після 15 числа.

Останній перерахунок таких виплат працюючим пенсіонерам відбувся у квітні 2023 року. Він торкнувся тих, хто отримав ще не менше двох років страхового стажу. Пенсії зросли у 401 тис. українців у середньому на 221,74 грн.

Якщо ж працюючий пенсіонер звільняється з роботи, тоді проводиться перерахунок виплат на підставі актуального прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що в Кабміні розповіли, коли в Україні з'явиться накопичувальна пенсія. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, до запуску накопичувальної пенсійної системи необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій.