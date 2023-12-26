Комуналка в Україні: хто може залишитися без субсидій

Громадянам, якщо вони бажають отримувати допомогу, необхідно проінформувати ПФУ щодо змін у домогосподарстві. Перевірка спеціальною комісією може здійснюватися впродовж 30 календарних днів.

Субсидію на оплату комунальних послуг можуть скасувати, навіть якщо її вже призначили на опалювальний сезон. Про це повідомляє "24 канал".

За словами журналістів, якщо господарство не відповідає встановленим державою певним критеріям — громадян можуть позбавити субсидії на оплату комунальних послуг.

Скасувати пільги можуть, якщо:

виявлено додатковий дохід родини;

отримувач субсидії помер;

відбулися зміни у складі родини;

є заборгованість за ЖКП;

родина змінила місце проживання.

Громадянам, якщо вони бажають отримувати субсидії на комуналку, необхідно подати спеціальну заяву про зміни до ПФУ. Комісія має провести перевірку вказаних даних. На процедуру чинним законодавством відведено 30 календарних днів. ПФУ необхідно проінформувати, якщо ви отримали спадщину або додатковий дохід, придбали автомобіль або здійснили валютні операції на суму понад 50 тисяч гривень.

Для оформлення субсидії, як раніше повідомляла пресслужба Мінсоцполітики, необхідно надати:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулися за призначенням допомоги.

За потреби, як попереджають у міністерстві, можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла;

довідки про доходи;

довідка ВПО;

документи, які підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні запрацював посилений варіант моніторингу виплати житлових субсидій. Перевірка громадян соціальними службами здійснюється в три етапи.

Також у жовтні повідомлялося, що в Україні спростили процес оформлення житлових субсидій.