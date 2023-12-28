Пішли в ЗСУ: у Херсонській області нестача енергетиків, — Держенергонагляд

За словами очільника відомства Руслана Слободяна, певні труднощі хоч і фіксуються, але назвати це дефіцитом кадрів не можна. Енергетики з інших регіонів завжди приходять на допомогу.

У Херсонській області фіксується брак енергетиків, адже багато хто з них вирушив на фронт воювати. Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону 28 грудня.

Для того, щоб оперативно усувати пошкодження критичної інфраструктури потрібні люди, які цим займатимуться. За словами Руслана Слободяна, дефіциту кадру загалом немає, проте деякі труднощі все ж таки фіксуються.

"Загалом кадри є. Певні труднощі якраз у прифронтових регіонах, той же Херсон. Місцевих енергетиків там іноді не вистачає, багато енергетиків вступили до лав Збройних сил України. Там, де потрібна термінова допомога, там енергетики з інших регіонів України її надають", — ідеться в повідомленні.

Миколаївській і Херсонській областям допомагають енергетики з Прикарпаття, Поділля, з усіх українських регіонів, продовжує голова Держенергонагляду. Із цим особливих проблем не виникає.

Окрема тема, яку було порушено в ефірі, стосувалася масованих обстрілів ЗС РФ напередодні свят і в новорічну ніч. Удари по об'єктах критичної інфраструктури в прифронтових областях не припинялися. Напередодні в Херсонській області залишилися без електрики 94 тисячі споживачів, але цю проблему оперативно вдалося усунути. Поруч із лінією фронту знеструмлено приблизно 400 населених пунктів, але там фактично немає фізичної можливості ліквідувати наслідки.

"Таких ударів, які були рік тому, зараз не спостерігаємо. Я думаю, що справа не в тому, що росіяни бережуть ракети на новорічну ніч. Ні, справа не в цьому. Наші сусіди розуміють тільки мову сили. Стримує їх два фактори. Перше — Україна дуже серйозно підготувалася до викликів і ризиків, створено сильну систему ППО для захисту. Найголовніше — Україна може завдавати ударів у відповідь", — підсумував Руслан Слободян.

Нагадаємо, 18 грудня в Міненерго розповіли, коли можливі масові відключення світла. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, блекаути можливі, якщо знову станеться ураган, який нещодавно вирував на Одещині. Якщо будуть сильні морози — енергосистема витримає.