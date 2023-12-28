Зароблятимуть більше: як зміниться зарплата вчителів у 2024 році

У 2024 році посадовий оклад педагогічного працівника мають підвищити до розміру трьох мінімальних зарплат.

Українські вчителі отримують одні з найнижчих зарплат в Україні, проте скоро ситуація може змінитися. Так, Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти і науки вже у 2024 році переглянути систему оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. Про це йдеться в постанові уряду №1381 від 27 грудня 2023-го.

У документі зазначено, що виплати вчителям мають відповідати положенню статті 61 закону "Про освіту". У статті зазначено, що найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника має бути в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Зазначимо, що з 1 січня 2024 року в Україні мінімальна зарплата має змінитися. Так, у січні її розмір становитиме 7,1 тисячі гривень, а у квітні він підросте до 8 тисяч гривень.

У Міністерстві освіти і науки мають переглянути систему надбавок, доплат та інших виплат, щоб забезпечити прозорість, передбачуваність і справедливість формування зарплати, яку отримують вчителі.

Цією ж постановою Кабмін України знову відтермінував дію постанови №822 про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Скільки заробляють вчителі у 2023 році

Як свідчать дані профільного міністерства, рівень середньої зарплати молодого педагога складається з:

посадового окладу — 5 699 гривні (з грудня 2021 по грудень 2023 року);

надбавки за вислугу років — 627 гривні (10% для молодих вчителів);

надбавки за престижність праці — 1 254 гривні;

винагороди за сумлінну працю — 522 гривні;

допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки — 522 гривні;

інших надбавок, таких як: за класне керівництво, перевірку зошитів тощо — 1379 гривні.

Середня зарплата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 гривні. Тим часом учитель вищої категорії може розраховувати на оклад у 7 001 гривню . Середня заробітна плата разом із доплатами та надбавками з грудня 2021 року по грудень 2023-го дає змогу педагогу з вищої категорії отримувати 13 759 гривень.

Зазначимо, що 10 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зарплати вчителів у 2024 році зростуть на 21%.

Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень", — сказав глава українського уряду.

Також нагадаємо, 29 листопада Фокус писав, що економіст Михайло Кухар вважає, що вже в другому кварталі наступного року зарплати українців сягнуть довоєнного середнього рівня в 600 доларів.