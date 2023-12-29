Відключення світла: у Міненерго відповіли, чи запроваджуватимуть графіки

Внаслідок ракетної атаки ЗС РФ у чотирьох областях України є відключення світла. Попри це, ситуація у енергосистемі стабільна та запроваджувати графіки для населення не планується.

Останніми днями у соціальних мережах поширюють інформацію про начебто відключення електроенергії у новорічні свята. У Міністерстві енергетики спростовують цю інформацію та кажуть, що запроваджувати планові відключення не планують.

Зокрема, у поширених фейкових повідомленнях посилаються начебто на заяву "Укренерго" та заявляють, що "з завтрашнього дня" та протягом двох тижнів нібито діятимуть графіки відключення світла.

Фото: Пресслужба Міністерства енергетики України

У Міністерстві енергетики повідомляють, що така інформація є російською інформаційно-психологічною операцією. Окрім того, для посилення ефекту використовуються кадри з телемарафону, однак із накладанням іншого звуку.

В Україні не планується запроваджувати жодних графіків відключення світла. В українській енергосистемі виробляється достатньо електроенергії, аби забезпечити всіх споживачів.

Також у міністерстві наголошують, що у системі є резервні потужності та можливість імпортувати електроенергію. Українців просять не вірити фейкам та довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Ситуація в енергосистемі 29 грудня

Внаслідок масованого ракетного обстрілу України енергетики повідомляють про відключення світла у чотирьох областях України:

Київській;

Дніпропетровській;

Одеській;

Харківській.

Київська область

Через падіння уламків у двох громадах пошкоджено повітряні лінії. Без світла залишаються 843 споживачі. Через перекриття засувки у газовому колодязі невідомими особами, станом на ранок без газу 341 абонента.

Дніпропетровська область

За попередньою інформацією без електропостачання 3,3 тисячі споживачів. Відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено повітряну лінію.

Одеська область

Енергетики оглядають мережі, однак внаслідок обстрілів також пошкоджена повітряна лінія.

Харківська область

Окупанти пошкодили мережі у п’яти громадах Харківської області. За добу енергетики під'єднали до електроенергії 21 споживача, попри це, знеструмлено – 605. Без світла залишаються близько 16,6 тисячі абонентів.

Донецька область

Внаслідок бойових дій без світла залишилися чотири населених пункти – 3,3 тисячі осіб. За добу до електроенергії під'єднали 43 населених пункти, без напруги залишаються 132 населених пункти.

Запорізька область

Енергетики повідомляють, що без світла залишаються 62 населених пункти. Близько 16 споживачів без світла через технічні причини.

Херсонська область

У Херсоні світло повернули до 238 домівок. Однак досі без електроенергії залишаються 4,3 тисячі осіб. В області внаслідок бойових дій без електроенергії 45 населених пунктів – 26 тисяч абонентів.

Чернігівська область

В області без світла залишаються 16 населених пунктів. Через технічні причини без електроенергії 634 абоненти у чотирьох населених пунктах.

У Міненерго повідомляють, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.

Нагадаємо, на початку грудня в українській розвідці повідомили, що Росія продовжить атакувати ракетами Україну та у зоні ризику – енергетика. За словами представника ГУР Андрія Юсова, українцям потрібно готуватися до важкої зими.

Також наприкінці листопада у Центрі досліджень енергетики повідомляли, що планові відключення світла в Україні можливі при сильному дефіциті електроенергії. Власне, він може виникнути вже за температури повітря нижче 8 градусів морозу.